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槍手先殺人再自殺…田納西州民宅火警 現場驚見6遺體

編譯徐薏茹／綜合16日電
田納西州馬里昂郡一民宅15日晚的謀殺、自殺案，槍手疑在作案後縱火，共六人身亡。圖為警方在現場調查。(截圖自News channel 9畫面)
田納西州馬里昂郡一民宅15日晚的謀殺、自殺案，槍手疑在作案後縱火，共六人身亡。圖為警方在現場調查。(截圖自News channel 9畫面)

田納西州馬里昂郡(Marion County)一住宅15日晚間發生謀殺、自殺的案件，槍手疑在作案後縱火，消防人員滅火後發現三名成人與三名兒童陳屍屋內，另有一名傷者中彈送醫治療；死者中包含作案兇嫌。

此槍案發生於距離喬治亞州邊界約15哩的塞夸奇(Sequatchie)社區一間住宅。根據田納西調查局(Tennessee Bureau of Investigation)消息，警員抵達時該住宅已陷入火海，警長表示目前尚未查明有多少名受害者中槍，至少兩人因吸入濃煙死亡。

警長波內特(Bo Burnett)確認槍手是巴內特(Gary Don Barnett)，受害者包括槍手分居的妻子瑞金娜·巴內特(Regina Barnett)、巴內特夫婦的兩個孫子女，以及另一名小孩。其他受害者還包括瑞金娜的女兒布列塔妮·佩雷茲(Brittany Perez)，倖存的傷者則身中三槍。

警長波內特向地方電視台News Channel 9表示，這是他43年職涯中見過最糟糕的犯罪現場之一。

News Channel 9取得的文件顯示，2022年時瑞金娜告訴法官她害怕已分居的丈夫。根據文件內容，瑞金娜陳述：「即將成為前夫的丈夫威脅要對我開槍，他每天對我施予言語暴力，也威脅要對我的狗開槍，他的房間內還有50到60支槍，我害怕他會喝醉然後對我開槍。」

她的丈夫巴內特在該案被指控家暴。瑞金娜獲得保護令，該保護令在本次槍案發生時仍有效。

田納西州 家暴 喬治亞州

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