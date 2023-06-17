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停車遭隨機槍擊 韓裔孕婦一屍兩命 嫌犯喊「我做到了」

編譯廖宜怡／綜合16日電
經營日式便當店的韓裔夫婦在西雅圖遭歹徒槍擊，造成懷孕八個月的妻子與胎兒身亡。(美聯社)
經營日式便當店的韓裔夫婦在西雅圖遭歹徒槍擊，造成懷孕八個月的妻子與胎兒身亡。(美聯社)

西雅圖市中心本周發生一起槍擊命案，一名疑似在隨機槍擊事件中喪生的孕婦，已被確認是當地著名派克市場(Pike Place Market)附近一家日式便當店的老闆娘。

法庭文件表示，34歲的死者權英娜(Eina Kwon，姓名皆音譯)懷孕八個月，13日上午，正當她和丈夫在他們經營的日式便當店Aburiya Bento House附近街道停車時，一名男子趨前朝著他們的汽車連開多槍，然後逃逸。警方後來在現場找到一把已打光子彈的半自動手槍。

槍擊案發生後不久，警方找到一名符合目擊者描述的嫌疑人。警方表示，當警察走向這名男子時，男子舉起雙臂高喊：「我做到了！我做到了！」這名30歲的嫌犯已被當局以謀殺、攻擊他人和非法持有槍械等罪名拘留。

權英娜的胎兒在港景醫療中心(Harborview Medical Center)被緊急接生，但沒過多久就死亡。權英娜37歲的丈夫權成(Sung Kwon)手臂中彈，還在港景醫療中心接受治療。

聲明表示，事發地點附近的監視攝影機錄到的畫面顯示，嫌犯在開槍前，與權氏夫婦並無任何互動。嫌犯告訴警方，他是因為看到權氏夫婦車裡有槍，才會向他們的汽車開槍，但監視攝影機證據與他的說法不符。

權氏夫婦於2015年結婚，育有一名還在蹣跚學步的孩子。

西雅圖市長哈雷爾(Bruce Harrell)15日發出聲明稱，權英娜是社區領袖，並描述權成是一名「悲傷但堅強的父親和丈夫」，他對權成表達支持和慰問。

哈雷爾說：「對亞太裔和移民社區而言，這是已經數不清的仇恨和歧視事件之一，不僅造成傷痛，同時加劇了民眾共同的恐懼。」

他還表示，這起槍擊事件是槍枝氾濫和槍枝暴力橫行的結果，「事實是，一把槍被一個不應該持有槍械的人持有」。

權氏夫婦的餐廳位於西雅圖的貝爾鎮區(Belltown)，事發後已有許多人前來獻花悼念，包括南韓駐西雅圖總領事徐恩智(Eunji Seo)。為了協助權英娜家人從南韓前來美國為權英娜辦理後事，網路上已發起眾籌活動，目前已籌得逾4萬9000元。

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