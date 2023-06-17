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佛洛依德案 司法部報告：明市警察慣常對人民過度用武

記者張聲肇／綜合報導
司法部長加蘭德(左三)16日率部內高官公布詳盡的民權調查報告指出，明尼蘇達州明尼亞波利斯市警察慣常對人民過度用武，執法時歧視人民。(Getty Images)
司法部長加蘭德(左三)16日率部內高官公布詳盡的民權調查報告指出，明尼蘇達州明尼亞波利斯市警察慣常對人民過度用武，執法時歧視人民。(Getty Images)

2020年5月非裔男子佛洛依德(George Floyd)被明尼蘇達州明尼亞波利斯市警察「跪殺」死亡，司法部16日公布民權調查報告指出，明市警察慣常對人民過度用武，執法時歧視人民，聯邦司法當局依法有權要求該警局自動改革，接受外部獨立監督。

司法部長加蘭德16日率部內高官公布詳盡的民權調查報告。2020年5月佛洛依德案掀起全國抗議浪潮，激進的抗議人群主張刪除警局預算，用其他方式維護社會治安；司法部於2021年4月著手調查各地警局類似惡習有多嚴重。

2020年5月非裔男子佛洛依德被明尼蘇達州明尼亞波利斯市警察「跪殺」死亡。圖為當...
2020年5月非裔男子佛洛依德被明尼蘇達州明尼亞波利斯市警察「跪殺」死亡。圖為當地民眾去年5月25日舉著佛洛依德的遺像示威。(路透)

這份92頁的報告尖銳地指出，明市警局警察執法時過度使用暴力的「系統性」問題是害死佛洛依德的原因。報告指出，警員缺乏嚴格訓練，主管監督不周，無法防止員警濫權。

明市警局和當地非裔社區關係一向不睦，跪殺事件主嫌犯白人警察沙文(Derek Chauvin)二級謀殺罪定讞後，警局確實做了某些改變，同時也承受數百名警察離職浪潮，但廢掉警局，另立治安機構的倡議，2021年遭選民否決。

市政領導階層體認，他們須更努力，才能重拾人民的信心；加蘭德說，報告提出28項改進建議，若能一一做到，不但可改善治安，還可重建地方對公權力的信任。

司法部發現，明市警局員警慣常對人民使用「非必要」武力，例如開槍，以及非致命手段，包括跪壓嫌犯頸部。佛洛依德頸部被跪壓九分鐘，雖曾大喊「我不能呼吸」，在旁員警置之不理，終致死亡。

報告說，2016到2022年，該市警察扼壓疑似違規民眾頸部的案例至少有198起，其中44人未遭逮捕，即使對警員毫無威脅，「執法」警察仍使用扼頸手段。

市長弗瑞(Jacob Frey)說，「本市將善用報告結論與建議，改善警察功能。我們了解，非改革不可，沒有妥協的餘地」。

警員工會代表未立即回覆媒體有關提問，警局長歐哈拉(Brian O'Hara)保證該局將「透明公開」改革進度，隨時向民眾提報進展、成果與困難。

警察 司法部 非裔

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