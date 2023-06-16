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年輕人大腸癌倍增 飲食中紅肉、糖份吃太多有關

記者張聲肇/綜合報導
50歲以下的大腸癌病例增加，可能和飲食中紅肉有關。(Getty Images)
50歲以下的大腸癌病例增加，可能和飲食中紅肉有關。(Getty Images)

最新研究發現，50歲以下的人大腸癌病例增加，可能和飲食中紅肉和糖的比重過高有關。

克里夫蘭診所研究團隊發現，50歲以下的大腸癌患者體內的檸檬酸(citrate)含量低於更高齡的一般人。

檸檬酸是分解食物轉為能量時產生的化學成分，可抑制大腸癌腫瘤成長與擴散。

研究團隊另外發現，年輕人分解某些食物的蛋白質和碳水化合物的方式不同，這可能和他們攝取紅肉和糖份的份量有關，也和大腸癌年輕化有關。

研究報告的資深撰稿人、腸胃腫瘤學家卡馬斯(Suneel Kamath)說，「我們使用碳水化合物製造能量，從飲食當中獲取蛋白質和胺基酸的方式，和癌症病例有很強的關係。」「這是過去大腸癌的討論從未觸及的一點。」

卡馬斯說，這關聯雖須進一步研究，但目前已有足夠的證據顯示，限制飲食當中的紅肉與糖的分量，絕對是好主意。

「我們老早就知道(紅肉與糖)是大腸癌的風險因子，我敢說我們的資料支持這個說法。」

此外，他說，肥胖也是大腸癌等癌症的一大風險因子，「我們的研究發現，碳水化合物與能量的新陳代謝機制，在某一程度上也符合上述結論。」

團隊觀察了170名大腸和直腸癌患者，其中66名50歲前就出現癌症的症兆。

研究報告這個月在芝加哥舉行的美國臨床腫瘤科學會年會上發表。

醫學界認為，40歲以下死於大腸癌的人數，2030年前將倍增，成為年輕人的首要死因。目前它是美國第三普遍的癌症，也是男性與女性的第三大死因。

美國防癌協會預估，今年將有153萬人被診斷出罹患大腸癌，其中1.95萬人年紀不到50歲。計將有5萬2550人死於大腸癌。

該協會3月提出警告說，50-54歲年齡層罹患大腸癌的機率是每10萬人當中近60人。1975-1979年，這年齡層的大腸癌機率是每10萬人有40人，其中43%患者年紀在45到49歲之間。

癌症 腫瘤 蛋白質

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