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托兒費30年漲220% 華府1年2.4萬元最高 不少父母被迫離職

編譯徐薏茹／綜合15日電
托兒費用飆升，許多父母被迫離開職場在家照幼兒。（Getty Images）
托兒費用飆升，許多父母被迫離開職場在家照幼兒。（Getty Images）

教育慈善機構「安妮凱西基金會」(Annie E. Casey Foundation)的年度報告「兒童計數數據手冊」(Kids Count Data Book)顯示，過去30年來托兒費用飆升220%，迫使許多父母離開職場；美國家庭現在一年平均需為一個小孩支出1萬600元，相當於一對伴侶平均收入的十分之一。

報告還發現，各州之間一年的托兒費用差異高達2萬元。

以托兒費用最貴的華府為例，該地區家庭的托兒費用平均為2萬4396元，相當於該州單身母親收入中位數的73%，以及已婚伴侶收入的11%。

相較之下，密西西比州托兒機構的平均花費僅4382元，相當於已婚伴侶收入的5%。

接續華府之後，托兒費用最貴的四個州分別為麻州、康州、紐約州、科羅拉多州；這些州的家庭一年平均需支出1萬6000元以上的托兒費用。

托兒成本最便宜的是阿肯色州、肯塔基州、南達科他州、路易斯安納州，一年平均支出低於8000元。

報告發現，自1990年以來托兒費用增加220%，遠超出一般的通膨率；一部分是因為有更多的家長投入職場，推高需求，然而托兒中心本身卻資金不足且缺乏資源，報告指出，托兒行業的利潤通常不到1%。

不斷上漲的托兒費用對於家長職業的影響是另一大重要問題。約13%有5歲兒童的家庭因為托兒問題，工作面臨挑戰。

家中育有嬰兒或幼童的在職家長中，超過半數表示過去三個月曾上班遲到，或至少有一次早退。

報告另外引用全國兒童健康調查(National Survey or Children's Health)的數據，指出約23%的人曾因此被解雇。

整體上，10%白人家庭的家長不得不辭職、換工作或拒絕職缺邀請，然而非裔家庭的這一占比上升至17%，西語裔家庭上升至16%。

托兒問題對女性的影響尤其嚴重，女性常在懷孕生子後被迫放棄工作。

這一趨勢在新冠疫情期間加劇，當時校園關閉，家長被迫在家教育小孩，同時處理自己的工作。

丕優研究中心(Pew Research Center)的一項調查顯示，2020年9月有29.1%的母親不在美國的勞動力市場，相比之下，不在勞動市場的父親僅7.8%。

教育 華府 路易斯安納州

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