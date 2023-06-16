中西部髒空氣恐再吹到美東 新一波霧霾灰濛濛

加拿大山林大火的霧霾這兩天侵襲美國上中西部，預計明天還會再東飄至美東。圖為明州的明尼亞波利斯市被霧霾籠罩。（美聯社）

加拿大 野火形成的濃厚霧霾上周飄到美國，重創紐約等地的空氣品質、導致班機延誤、學校停課，呼吸道疾病患者頻掛病號，而今壟罩中西部的髒空氣16日可能再吹到美東。

紐約氣象局官員14日表示，加拿大森林大火形成的霧霾會在15日晚開始飄回紐約，好消息是，「大多數霧霾會飄在高空」。

霧霾日前壟罩上中西部，讓明尼蘇達州的雙城都會區(即明尼亞波利斯-聖保羅及其周圍地區)的空氣品質指數(AQI)達到不健康的175，明州 當局已發布空氣品質惡化警報，持續到16日上午。

明州汙染控制局(Pollution Control Agency)表示，雙城14日的AQI刷新該局1980年有紀錄以來最差情況；哥倫比亞廣播公司(CBS)明州分台報導，明州14日的空氣品質為全美最糟。

氣象學者古德曼(Bill Goodman)15日受訪時表示，新一波霧霾不會像上一波那麼濃，當時紐約的天際線幾乎消失在厚重的橘色霧霾當中。

古德曼表示，新一波霧霾「只會讓天空灰濛濛，表面的霧霾可忽略，16日或許還能看到美麗的紅色日出」。

古德曼解釋，氣象局利用一個霧霾模型每天跑四次48小時預測，觀察霧霾將如何移動、消散，結果顯示霧霾會在15日晚抵達紐約，16日上午的空氣品質最糟；三州地區的雲層會在15日晚增加，風速可達每小時25哩。

風勢上周將加拿大的野火霧霾吹往美東地區，讓紐約市 的空氣品質刷新最糟紀錄；環保署營運的空氣品質監測網站AirNow提供最新的AQI數據，紐約州環境保護廳的長期AQI預測顯示，紐約市16日的AQI為65，屬於「普通」。

氣象頻道(Weather Channel)則表示，美東未來幾天可能再次發布空氣品質警報。

該頻道氣象學者薩薩拉里(Ari Sarsalari)說：「未來幾天會觀察到霧霾行進模式改變，霧霾會稍微朝東移動。」

薩薩拉里表示，霧霾將飛掠大湖區，可能於16、17日到達北大西洋地區。