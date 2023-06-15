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古巴監聽站風波 學者：美是在為布林肯訪中鋪墊

編譯中心／綜合報導

國務卿布林肯確定將於18、19日訪中，但在此之前，美方放話稱中國要在古巴建電子監聽設施。美官方對這些消息既有證實也有否認，有的避而不答。受訪學者認為，美方是在為布林肯訪中做鋪墊，找一些罪名向中國施壓，但同時又要保證不致失控，以便布林肯訪華成行。

美方官員透露，布林肯訪中期間將會晤中國外交部長秦剛等中國高級官員。中國人民大學國際關係學院教授、國際發展研究所所長崔守軍向香港中通社解析，相較於布林肯2月計畫訪中時，中美當前對抗的激烈程度更高，特別是在台灣問題、高科技制裁方面更嚴峻，這一次訪中成行難度更大。

崔守軍分析，美國要為布林肯訪中做鋪墊，在外交和政治層面給中國壓力，氣勢上壓中國一頭，以便訪問時達成一些有利於美國的共識。不過，這次與2月有所不同的是，雖然布林肯出面指責中國，但美方表現得比2月冷靜。

拜登日前表示中美關係面臨解凍，事實上，從3月下旬開始，中美雙方就開始了一系列的「靜默外交」，謹慎地處理雙方高層官員互訪行程。

崔守軍分析：「中美均不願爆發地緣政治衝突或局部戰爭，特別是在台灣問題上。因此採這種方式溝通，做策略性舉動來防止衝突升級，實際上是中美有意願共同管控危機的一種表現」。

布林肯此次訪中，料是為今年APEC舊金山峰會期間可能的中美元首場邊會晤做議題和立場溝通。

布林肯 拜登 古巴

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