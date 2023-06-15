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蘇利文訪東京與日菲韓會談 布林肯訪中前加強亞洲盟邦友誼

編譯潘勛／綜合14日電
白宮公布，國家安全顧問蘇利文在布林肯訪問中國之前，將前往日本東京與日韓菲官員會商。顯示美國刻意平衡東亞國家的安排。（路透）
白宮公布，國家安全顧問蘇利文在布林肯訪問中國之前，將前往日本東京與日韓菲官員會商。顯示美國刻意平衡東亞國家的安排。（路透）

白宮國家安全會議聲明指出，拜登總統派遣國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)前往東京，15日起與日菲韓三國國安顧問集會兩天，旨在加強亞洲盟邦友誼，肆應與中國日益激烈的角力。

美聯社14日報導，美日菲海岸防衛隊艦艇6月稍早在南海爭議水域附近，進行執法演習，接下來蘇利文赴日訪問，國安會表示，美日菲三國國安顧問集會，這是史上首次。白宮對蘇利文行程細節著墨無多。

中國、菲律賓、越南、馬來西亞、台灣、汶萊為南海主權激烈對峙達數十年，美國並未宣稱有南海主權，但主張航行和飛越自由，以及和平解決繁忙航道上的糾紛，合乎美國國家利益。

拜登就任總統以來，美中關係一直緊張。去年時任眾院議長裴洛西訪問台灣後，中國環台進行軍演。美國今年初擊落一具飄過美國領空的中國偵察氣球後，美中關係進一步緊繃。台灣的總統蔡英文4月途經美國，行程中與眾院議長麥卡錫會晤，北京也表示憤怒。

美中關係雖然緊張，但拜登政府對恢復與北京高層溝通十分熱切。國務卿布林肯計畫18日訪中，與中國高層會晤，是美國在二月喊停布林肯訪中，終於恢復成行。

蘇利文此刻在印度與印方官員集會；印度總理莫迪(Narendra Modi)下周將赴華府進行國事訪問。

印度外交部表示，蘇利文與印度國安顧問多瓦爾(Ajit Doval)集會，焦點放在美印合作於人工智慧、半導體及國防方面。蘇利文另在商界領袖會議上致詞，表示美國熱心於解決法規障礙，盼加深兩國貿易及國防等領域的合作。

白宮10日證實中國在古巴設監聽站已有時日，且在前總統川普任內的2019年升級該監聽站。

白宮國安會發言人柯比(John Kirby)12表示，川普政府對中國在古巴進行的偵監活動，資訊管道跟拜登政府「完全相同」。

但前川普政府官員如前國家情報總監雷克里夫(John Ratcliffe)、國安顧問波頓(John Bolton)駁斥柯比指稱中方監聽站在他們任內升級的說法；波頓13日接受POTUS頻道訪問時表示，拜登政府宣稱中國在古巴的監聽基地，即便沒有更早也在2019年便存在，但他2019年還在白宮時肯定未有所聞。

蘇利文 拜登 白宮

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