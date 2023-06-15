葉倫國會作證 ：美試圖與中脫鉤 將是悲慘錯誤

財政部長葉倫13日在國會眾院金融服務委員會作證時指，與中國脫鉤，後果嚴重。(Getty Images)

財政部長葉倫 (Janet Yellen)13日表示，美國試圖與中國「脫鉤」(decouple)將是個錯誤，並呼籲加強全球兩大經濟體之間的經濟聯繫。

紐約時報報導，葉倫作此論述之際，拜登 政府正尋求改善美中關係；今年初的間諜氣球事件讓美中關係落入冰點，國務卿布林肯(Antony Blinken)當時原定訪中的計畫告吹，如今布林肯訪中終於成行，葉倫也希望儘快訪中。

葉倫13日在眾院金融服務委員會的聽證會上明確表示，她認為美方與中國的經濟關係至關重要。

葉倫說：「我認為，美國和中國都能從盡可能開放的貿易和投資 中獲利，如果我們試圖與中國脫鉤，將會是悲慘的。」

美方目前維持前總統川普政府的政策，對價值數十億元中國商品課徵關稅；拜登政府正在制定新措施，限制美國公司在中國的投資方式。

葉倫表示，美國只是想「去除風險」(de-risk)，無意傷害中國經濟。她說：「我當然不認為扼殺中國人民的經濟發展，符合美方利益；中國已成功讓數億人擺脫貧困，這是我們必須讚揚的事。」

葉倫的措辭溫和，但她也提出與中國財政部官員會面時可能出現的隱憂。

葉倫表示，基於國安考量，拜登政府正在考慮限制美國私募股權公司投資與解放軍有關係的中國企業；財政部也考慮對中國實施額外制裁，藉此回應新疆維吾爾人的人權遭受侵犯。

近幾個月來，美國加強對中施壓，促其減免尚比亞及其他發展中國家的債務。葉倫感嘆，有跡象顯示中國願意合作並幫助貧國避免違約，但做得還不夠。

她強調，最脆弱的經濟體更需要世界銀行(World Bank)和國際貨幣基金(IMF)等國際金融機構的幫助。她說：「前述機構反映美國價值，且可制衡中國等國家的不透明、不可持續貸款。」

中國外交部發言人汪文斌13日被問到葉倫的說法時表示，駁斥IMF或世界銀行旨在促進美國利益的觀點。他說：「國際貨幣基金組織不是『美國國際貨幣基金組織』，世界銀行也不是『美國世界銀行』。」