美中宣布：布林肯6/18訪中 台海議題成焦點

美中同時宣布，國務卿布林肯將本月18日到19日訪問中國。(美聯社)

康達：美不期待有重大突破

國務卿布林肯 14日與中國外交部長秦剛 通話，表示雙方討論「保持溝通管道暢通」很重要，兩國並宣布布林肯18、19日訪問中國，會晤中方高層；但亞太事務助卿康達(Daniel Kritenbrink)淡化外界對布林肯訪中的期望，表示美方不期待有重大突破，但認為美中溝通至少可以減少誤判風險，以避免爆發衝突。

新華社報導，中國外長秦剛北京 時間14日應約與布林肯通電話。秦剛就台灣問題等中方核心關切闡明嚴正立場，強調美方應予尊重，停止干涉中國內政，停止以競爭為名損害中方主權安全發展利益。

美中同時宣布，國務卿布林肯將本月18日到19日訪問中國，與中國外長秦剛會晤，兩人剛在14日通話。這是今年2月中國偵察汽球事件造成兩國關係緊張以來，雙方外交最高級別官員的訪問。(Getty Images)

路透(Reuters)報導，康達表示，不期望布林肯赴北京能達成突破性的發展，或讓美中對待彼此能改頭換貌；美方抱著務實、自信的態度前往北京，誠摯希望能以最負責任的方式，管理好兩國的競爭。

重申維持台海和平穩定

康達表示，他認為布林肯會「重申美方不變的利益，維持台海和平穩定」，另與中方討論烏克蘭局勢。

國務院發言人米勒(Matthew Miller)在聲明中說，布林肯將討論「保持開放溝通管道以負責任管理美中關係、避免誤判和衝突的重要性，此外也談到解決一系列雙邊和全球問題」，也將「明確表示美國將繼續利用外交接觸，提出關注和潛在合作領域」。

美國總統拜登與中國國家主席習近平去年11月在印尼峇里島會談，原訂布林肯在今年2月訪中，因偵察氣球事件而延擱；時隔四個月後啟程，布林肯將成為拜登就任總統以來，美國赴中層級最高官員；此行的目標在穩定世界前兩大經濟體、戰略競爭者的關係，也將預防因台灣發生美中衝突。

美中另就貿易有所齟齬；華府千方百計想拖住中國半導體業的發展，另拿中國人權問題做文章。

布林肯將與中方高層會談

康達表示，布林肯將與中方高層舉辦一系列會談；但美中均未透露布林肯可能會晤的中方官員名單。

在布林肯訪中之前，國家安全顧問蘇利文先一步到東京與盟國日本、南韓、菲律賓的國安官員會談。布林肯在訪問中國結束後，還將訪問英國。

半島電視台(Al Zareera)報導，美國首要目標在改善兩國軍方的溝通。白宮印太事務協調官坎伯(Kurt Campbell)表示，相信布林肯會強力主張，這些溝通專線有其必要，拒不建立如此重大的溝通專線，賭注太高。