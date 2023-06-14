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國人越界到墨西哥整容染腦膜炎4死 200人接觸致命真菌

編譯尤寶琪／綜合13日電

墨西哥整容診所爆發手術相關真菌性腦膜炎，聯邦疾病防治中心(CDC)指出，目前共有四名美國患者死亡，約24人遭感染，估計共有近200名美國人可能在診所接觸到這種致命疾病。

根據聯邦疾病防治中心，感染來自分別位於墨西哥馬塔莫洛斯(Matamoros)的River Side Surgical Center和塔茅利巴斯(Tamaulipas)的Clinica K-3；在1月1日至5月13日之間於診所，接受需要硬膜外麻醉(epidural anesthesia)的隆乳和抽脂等手術的患者，有在手術期間遭感染的風險；多數患者在手術後約18天到1個月內開始出現症狀；這兩間診所目前已經關閉。

聯邦疾病防治中心真菌感染疾病部門負責人湯姆．契勒(Tom Chiller)表示，當局正積極的追蹤可能的感染病患，但病患追蹤並不容易，因為不少人都提供了假的姓名與連絡電話，或是資訊紀錄時出了錯誤；目前估計，在診所關門前，當局已經通知到近半數，可能受到感染的美國病患。

「我們一直在積極告訴民眾要就醫，但部分無症狀患者的就醫意願並不高，」契勒表示，「這是個嚴重疾病，可能會到了晚期才出現症狀，所以你可能現在還沒症狀。」

德州伊達戈郡(Hidalgo County)衛生部門的艾文．梅倫德斯(Ivan Melendez)指出，最令人擔憂的是許多人，甚至包括醫師在內，都不把這疾病當一回事；在當局聯絡到的23名患者中，只有7人接受了必要治療，其中有些患者是因為擔心負擔不起費用而不願治療。

真菌性腦膜炎的相關症狀包括發燒、頭痛、頸部僵硬、噁心、嘔吐、意識模糊、對光線敏感等；真菌性腦膜炎不會在人與人之間傳染，但病毒性和細菌性腦膜炎就可以人傳人。

聯邦疾病防治中心 手術 墨西哥

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