才剛與拜登合影 跨性網紅白宮露奶上傳社媒 引爆反彈

跨性別網紅蘿絲．蒙托亞10日在白宮與拜登總統合照，轉身不久就解衣上空，影像上傳社媒，引爆爭議。（取材自Instagram）

跨性別 網紅蘿絲·蒙托亞(Rose Montoya)10日獲邀參加白宮 舉行的一場驕傲月活動，不料她竟然赤裸上身，並將影片上傳至社交媒體，引起一片譁然，白宮事後發表聲明譴責蒙托亞的不當行為，並將她列為今後相關活動的拒絕往來戶。

根據白宮公布的聲明寫道：「這種行為對白宮任何活動，都是極其不恰當與不尊重，並不能反映我們為慶祝LGBTQI+家庭或其他數百位出席賓客而舉辦活動，該影片中的人士未來將不再被邀請參加相關活動。」

雖然白宮尚未具體點名被禁止參加活動的人士姓名，但至少有兩人被拍到在白宮南草坪上赤裸上身。

據了解，蒙托亞是一名生理男性的跨性別網紅，在社群平台抖音 (TikTok)深具影響力，10日她將白宮驕傲月活動影片上傳到抖音，展示自己和另一位未透露姓名的跨性別女性在南草坪上，裸露乳房，而且背景就是堂堂總統辦公的白宮。

蒙托亞還拍下和拜登總統本人的互動情況，當時他站在總統身邊微笑表示：「總統先生，這是我的榮幸，跨性別者的權利就是人權。」然後拜登也拿起相機和蒙托亞等其他與會賓客，一起自拍。

雖然蒙托亞裸露乳房時，有用雙手遮住重點部位，但這支影片在社交媒體引來激烈反彈聲浪，許多網友紛紛指責蒙托亞此舉讓白宮蒙羞。

蒙托亞後來透過抖音，為自己的行為辯護：「我完全支持跨性別運動和解放乳頭，我的跨性別男性友人正在炫耀他們最高超的手術疤痕，並過著快樂的生活，我想加入他們，而且完全符合華府法律。」蒙托亞進一步解釋道：「我沒有任何想要低俗或褻瀆的企圖，我只是在享受存於我身體內的快樂與真理。」