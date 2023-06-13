美擬7月重返UN教科文組織 防止中國獨大「制定AI規則」

圖為聯合國教科文組織UNESCO的標誌。(美聯社)

前總統川普任內，由於以巴問題在2017年宣布退出聯合國教科文組織(UNESCO)，如今拜登 政府表示，8日已致函該組織盼重新加入。該組織同日證實，美方擬自7月起重返，秘書長阿祖萊(Audrey Azoula)樂觀其成。國務次卿巴斯(John Bass)3月即表明，在此一訂定全球科技教育相關標準的關鍵場域缺席，不利於在數位時代與美方的全球性對手中國競爭。

國務卿布林肯 今年3月表示，美國缺席UNESCO是給中國制定人工智慧(AI)規則的機會。

布林肯向國會說明預算 時告訴參院一個委員會：「我相當認為我們應再度重返UNESCO，不是當作送給UNESCO的禮物，而是因為UNESCO正在發生的事情真的很重要。」

布林肯指出：「他們正在制定人工智慧的規則、規範和標準。我們希望能夠參與。」

拜登政府7月重返聯合國教科文組織，主要因為人工智慧的強國競爭，不能失去這個重要制定政策的國際組織，讓中國專美於前。(美聯社)

美聯社12日報導，美國國務院聲明，副國務卿韋瑪(Richard Verma)致該組織的信函中，提及美國重新加入的計畫，但仍須經成員國同意。該組織領導高層接下來幾天內，會將美方的重返提案轉交成員國。

秘書長阿祖萊在巴黎向各成員國代表宣布華府將重新加入的決定時表示：「這是基於對UNESCO和多邊主義的信任所做出的強力行動。」

美國和UNESCO近40年來關係不穩，冷戰時期因意識形態問題交惡，近年爭端則源自以巴問題。作為UNESCO的創始成員國，美國一直是UNESCO的主要預算提供者。直到UNESCO在2011年通過以色列宿敵巴勒斯坦成為會員，身為以色列盟友的美國，2017年宣布退出時指控該組織帶「反以」偏見，以方亦宣布退出。

將補繳6.19億會費

根據美國法律，巴勒斯坦的加入使美國得終止對UNESCO提供資金。如今返會就面臨需補繳退會期間積欠的6.19億美元，今年稍早拜登政府已在預算計畫，撥款1.5億美元償還，在隨後的幾年內持續提供等值資金，直到美國完全償還拖欠的會費。在2011年停止提供資金前，美國為UNESCO預算提供了22%的經費，即7500萬美元。

曾任法國文化部長的阿祖萊自2017年就任UNESCO秘書長，即把讓美國重新加入UNESCO作為她任內的優先事項。