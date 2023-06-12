聯合衛理公會分裂危機 主領牧師：教會團結最重要

圖為佛州的榮耀衛理公會教徒參加詩歌演唱。(美聯社)

聯合衛理公會(United Methodist Church, UMC)因LGBTQ+議題出現分裂危機，今年已有超過4000個教會脫離UMC，以回應與性及宗教分歧相關的爆炸爭議，而信仰領袖也對教派分裂表達看法。

百年聯合衛理公會教會(Centenary United Methodist Church)主領牧師斯皮威(Vann Spivey)表示：「我們決定，無論我們對於人類性別的看法如何，更重要的是作為一個教會保持團結。」

衛理公會牧師表示，教派維護同性婚姻及同性戀 神職人員的禁令，但美國教會還是公開實行同性婚姻。

斯皮威說：「我被問過兩個問題，一個是我們是否會允許同性婚姻，我的答案是，現在UMC不允許，但沒有人知道未來是否會改變，如果真的改變了，那麼他們不會在婚姻相關的事情上強迫任何人，他們會給教會自行做決定的權利，我不知道教會將做出什麼樣的決定，但無論他們決定的結果如何，我都會遵守。」

許多會眾已經離開UMC，他們稱UMC已經變得「愈來愈進步」，脫離的會眾轉而加入更保守的全球衛理公會(Global Methodist Church)。

斯皮威表示：「雙方都有人同意，當某個議題的意見不合時，就無法團結在一起。然而20世紀早期當我們在離婚問題上意見分歧時，我們仍然設法作為一個教會團結在一起，當教會於1968年合併時我們團結在一起。所以我的觀點一直是，如果我們能度過之前的難關，我們應該也能度過這次的難關。」

今年年初以來，除了北卡羅來納州 近200個教會脫離UMC，南卡羅來納州 也有約100個教會脫離。