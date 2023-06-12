系列限權法7月生效 佛州出現LGBTQ外移潮

佛羅里達州州長德桑提斯3月以來簽署一系列限制LGBTQ人士權益的法案，7月1日生效，引發LGBTQ人士驚慌。(美聯社)

佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)近期簽署一系列包括醫師可基於道德信仰拒絕治療LGBTQ 人士、公立學校禁止使用代名詞以及禁止兒童參加變裝秀等各項LGBTQ限制法令，訂於7月1日起生效，佛州 儼然成為LGBTQ禁地，迫使該州跨性別 者居民被迫遷移到其他LGBTQ友善州。

奧蘭多(Orlando)居民、35歲的丹尼斯(Arlo Dennis)，一家包括跨性別家長，以及兩位分別12歲和5歲的非常規性別孩子。面對佛州LGBTQ新法即將上路，丹尼斯無奈表示：「我不需要鄰居喜歡我，但我需要法律保護我。」因此決定7月初舉家遷移到馬里蘭州定居。

NBA球星韋德(Dwyane Wade)也因擔心十來歲的跨性別女兒住在佛州會「遭到排擠或深感不適」為由，宣布遷移到加州。

佛州維權人士今年3月反對佛州州長德桑提斯3月以來的多項限制LGBTQ人士權益的法案。(美聯社)

根據GoFundMe統計，自去年5月以來，為支持跨性別者遷移至LGBTQ友善州，已經募款超過20萬元，作為協助跨性別者及其家人搬離佛州的搬家費。

「佛羅里達跨性別解放聯盟」(Florida Coalition for Transgender Liberation)創辦人洛夫(Lakey Love)表示：「我們呼籲支持者不該離開，而是留下來奮鬥，因為跨性別者不能生活在種族滅絕恐懼中。」

國內歷史最悠久的民權組織「全國有色人種協進會」(NAACP)早在5月份即警告LGBTQ遊客慎重考慮前往佛州旅行，並指控在新法影響下，佛州「公然敵視非裔族群、有色人種和LGBTQ+族群」。

而且德桑提斯前發言人普蕭(Christina Pushaw)回應LGBTQ家庭遷移潮時，透過推特發出「揮手說再見」的表情符號；連德桑提斯也對旅遊警告視為一項「噱頭」，堅決主張新法目的是「讓我們的孩子單純成為孩子」。

舊金山加州州立大學「家庭接納計畫」(Family Acceptance Project)創辦人凱特琳·萊恩(Caitlin Ryan)憂心忡忡表示：「現在發生的事不是讓我們倒退50年、而是倒退100年，而且極具破壞性。」