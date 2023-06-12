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5教會是女牧師 被美南浸信會逐出教會體系

編譯尤寶琪／綜合11日電
會眾定期參加肯州路易維爾的蕨溪浸信會教會的活動。(美聯社)
會眾定期參加肯州路易維爾的蕨溪浸信會教會的活動。(美聯社)

肯塔基州路易維爾(Louisville)蕨溪浸信會教會(Fern Creek Baptist Church)，因牧師為女性而遭美南浸信會執行委員會(Southern Baptist Convention's Executive Committee)投票逐出教會體系；該教會已決定在體系內上訴。

所有浸信會教會都是獨立運作，執委會並不能決定各個教會的形式方法，但可以決定將教會名列「不友好名單」。執委會在2月投票決定，將蕨溪浸信會教會名列不友好名單，拒絕未來繼續互動與合作；另外還有四家教會，也因同樣原因遭逐出體系，包括規模龐大的美國加州馬鞍峰教會(Saddleback Church)、喬治亞州格里芬的新信仰宣教事工部(New Faith Mission Ministry)、聖蒂莫西基督教浸信會(St. Timothy's Christian Baptist)和各各他浸信會(Calvary Baptist Church)。

在肯州路易維爾的蕨溪浸信會教會服務多年的女牧師琳達．巴恩斯．波帕姆，上月21日與...
在肯州路易維爾的蕨溪浸信會教會服務多年的女牧師琳達．巴恩斯．波帕姆，上月21日與教眾交談。蕨溪浸信會因為任用女牧師而遭到懲戒。(美聯社)

女性執牧師職一事，自20世紀末起，就是美南浸信會中飽受爭議的問題，並導致美南浸信會領導層迅速右傾。

2000年修訂版信仰宣言中指出，男性和女性都有在教會中服務的恩賜，但牧師的職位僅限於符合聖經資格的男性；但據信這是美南浸信會首次，因為牧師性別議題而驅逐教會。蕨溪浸信會教會和馬鞍峰教會皆表示，浸信會在一同為傳福音努力的同時，應該要互相尊重彼此意見。

琳達．巴恩斯．波帕姆(Linda Barnes Popham)牧師從小在家鄉阿拉巴馬州，就積極參與教會工作，並已在蕨溪浸信會教會擔任牧師30年；蕨溪浸信會教會虔誠信徒瑞奇．普賴爾(Rick Pryor)指出：「琳達是我見過，最全心全力投入奉獻於我主的人。」

蕨溪浸信會教會和馬鞍峰教會決定，要在13日到14日於紐奧良(New Orleans)舉行的美南浸信會年會上提出上訴。波帕姆牧師表示，希望能在同一個體系下敬拜神，並像所有美南浸信會信徒多年來那樣般的一起傳教。

波帕姆牧師和蕨溪浸信會教會的支持者表示，重點不只在於波帕姆牧師；波帕姆牧師指出，他們是希望女性也能崛起，跟男性一樣，響應上帝的召喚。

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