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LGBTQ認同分歧 聯合衛理公會挺多元 致逾4000教會脫離

編譯徐薏茹／綜合11日電
北卡州的麥肯尼牧師(左)與教徒韓恩上月在教會交談。他們離開了原來的聯合衛理公會，因為不認同接納同性婚姻等爭議。(美聯社)
北卡州的麥肯尼牧師(左)與教徒韓恩上月在教會交談。他們離開了原來的聯合衛理公會，因為不認同接納同性婚姻等爭議。(美聯社)

聯合衛理公會(United Methodist Church, UMC)因LGBTQ+議題意見分歧產生動盪，今年已有逾4000個教會正式脫離該教派。本月初有更多教會加入脫離行列，密西根州60個教會宣布脫離，肯塔基州250個教會宣布脫離。

「衛斯理聖約協會」(Wesleyan Covenant Association，簡稱WCA)主席、脫離運動領袖瑟瑞爾(Jay Therrell)向天主教通訊社(CNA)表示，「聖經的威信及基督的權威在聯合衛理公會已經惡化非常多年」，聲稱如今這一問題在「人類的性議題上出現」。

截至6日下午，今年已經有4876個衛理公會派教會正式脫離UMC。 聯合衛理公會是美國第二大基督教派，因同性戀立場內部分裂。

許多轉入保守的全球衛理公會

瑟瑞爾透露，許多脫離的教會轉而加入在神學上更保守的全球衛理公會(Global Methodist Church)，2022年全球衛理公會在WCA的幫助下成立，目前旗下約有2500個教會，堅持男女夫妻制。

UMC的衝突於2019年全球大會(General Conference)的特別會議爆發，該會議爭論是否採納新規促進教會同性戀者權益，提案最終以53%比46%表決批准「傳統計畫」(Traditional Plan)，重申UMC對傳統婚姻及性的立場。

然而自2019以來，UMC在LGBTQ+意識形態等重要社會議題上引導UMC教會向左翼靠攏。

聯合衛理公會挺多元化，但引爆教會內部歧見，已有逾4000教會脫離公會體系。圖為佛...
聯合衛理公會挺多元化，但引爆教會內部歧見，已有逾4000教會脫離公會體系。圖為佛州的榮耀衛理公會教徒參加詩歌演唱。(美聯社)

儘管拒絕授予同性戀者聖職，但UMC的官網聲明：「歡迎每個人信仰並積極參與我們教會的生活，無論性傾向或習慣為何，非教徒可以成為教會成員並通過當地教會以他們的信仰生活。」

UMC官網進一步坦承，未來該教派對於同性戀的教義可能改變，「下一次全球大會召開時(2024年4月至5月3日)，將處理多項立法提案，改變有關人類性問題的現有教會政策，並且依照這些與其他議題上的分歧來分隔或重建教派。」

在美國的UMC分為五個「轄區」，每一個轄區都在2022年通過類似的措施，聲明「LGBTQIA+族群將在教會受到保護、肯定與賦權」。

5年來UMC將近1/4教會正式脫離

瑟瑞爾認為，轄區採納LGBTQ+友善的決議「顯示出UMC的未來」。

截至目前，已有將近四分之一的UMC教會在過去五年內正式脫離。

同性戀 LGBTQ 肯塔基州

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