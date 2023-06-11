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UFO殘骸尋獲 美國隱瞞？ 吹哨者坦承沒有這些謠傳的第一手資訊

編譯徐薏茹／綜合10日電
新墨西哥州羅斯威爾是美國最著名的幽浮勝地，圖為指示牌告訴觀光客，前面就是1947年幽浮墜毀的地點。(美聯社)
新墨西哥州羅斯威爾是美國最著名的幽浮勝地，圖為指示牌告訴觀光客，前面就是1947年幽浮墜毀的地點。(美聯社)

前情報官員格魯施(David Grusch)近日向科技媒體「The Debrief」爆料，美國政府擁有「來自非人類的飛行物」，卻一直對大眾隱瞞。

格魯施曾在國家地理空間情報局(National Geospatial-Intelligence Agency)、國家偵察局(National Reconnaissance Office)效力，他聲稱近年與聯邦政府的「不明空中現象專案小組」(Unidentified Aerial Phenomena Task Force)合作，調查不明飛行物體的報告。

據格魯施所稱，他一直都有聽說政府的祕密項目，秘密項目掌握來自非人類的「完整或局部完整」載具；他表示自己被告知美國政府與其他政府一直在參與「未公開的冷戰」，試圖對這些不明飛行器施予逆向工程(reverse-engineer)技術。

格魯施稱這些資訊一直以來非法對國會隱瞞，所以今年4月他離開政府以前向情報單位督察長提交吹哨者報告，同時將資訊提供給國會。

格魯施還爆料其他衝擊性內容，他在NewsNation接受採訪時表示：「當發現降落或墜落的某個物體時，偶爾會發現死亡的飛行員，不管你信不信，儘管聽起來很荒謬，但是是真的。」

然而，格魯施所說的是否真的可信?他承認沒有這些謠傳項目的第一手資訊，他不曾親眼見過任何飛行器，當然也沒看過任何死亡的外星飛行員，格魯施只是重複他人告訴他的資訊，然而些消息是誰透露的？是否可信？一切都尚待了解。

格魯施未公開透露這類細節，他的支持者表示，這類細節資訊都會被列為機密，因此透露細節是違法的。

而懷疑者則質疑，格魯施是否只是重複述說長期以來在相信UFO的社群間流傳的荒誕故事，意味他可能只是一個容易輕信他人的傻瓜。

社群 聯邦政府

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