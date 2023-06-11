UFO墜毀事件？眾院監督委會將辦聽證會追查

眾院情報委員會去年曾舉行幽浮聽證會，海軍官員到場說明偵察到的不明飛行物體。(美聯社)

前情報官員格魯施(David Grusch)5日對外宣稱聯邦政府曾發現不明飛行物(UFO)墜毀事件，儘管該說法始終未獲五角大廈 證實，但據美國廣播公司新聞網(ABC)報導，眾院 監督委員會已決定安排UFO相關聽證會。

監督委員會主席科默(James Comer)6日被NewsNation記者問及UFO墜毀事件時，表示：「我聽過，但對此一無所悉，我們打算舉辦聽證會。」隔天監督委員會向ABC發表聲明，發言人海克(Austin Hacker)表示：「除了檢舉人最近的說法，有關UFO相關報導持續浮出檯面，眾院監督委員會關注這些訊息並打算儘早舉辦各階段的聽證會。」

佛羅里達州共和黨籍聯邦眾議員 魯納(Anna Paulina Luna)和田納西州共和黨籍聯邦眾議員柏謝特(Tim Burchett)不約而同，也在推特發文證實他們將主導監督委員會針對UFO墜毀事件，展開調查。

不過五角大廈發言人戈夫(Sue Gough)5日向ABC表示：「尚未發現任何可靠訊息，足以證實UFO墜毀相關傳聞。」

據了解，國防部UFO調查小組自2022年起已擴編為「解決全異常現象專責辦公室」(AARO)，而且早在今年4月間，AARO主任柯克帕特里克(Sean Kirkpatrick)在聯邦參議院軍事委員會聽證會上，明確表示經手調查數十年來650起UFO事件結果，坦言：「迄今為止，沒有發現外星活動、外來技術與物體的可靠證據，因為違背已知的物理定律。」而且上周，柯克帕特里克表示UFO調查事件總數已增至800多件。