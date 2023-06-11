我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又有美國公民在俄被捕 前傘兵遭莫斯科法院拘留

舊金山米慎區大規模槍擊案 9人受傷 已鎖定1嫌

UFO墜毀事件？眾院監督委會將辦聽證會追查

編譯俞仲慈／綜合10日電
眾院情報委員會去年曾舉行幽浮聽證會，海軍官員到場說明偵察到的不明飛行物體。(美聯社)
眾院情報委員會去年曾舉行幽浮聽證會，海軍官員到場說明偵察到的不明飛行物體。(美聯社)

前情報官員格魯施(David Grusch)5日對外宣稱聯邦政府曾發現不明飛行物(UFO)墜毀事件，儘管該說法始終未獲五角大廈證實，但據美國廣播公司新聞網(ABC)報導，眾院監督委員會已決定安排UFO相關聽證會。

監督委員會主席科默(James Comer)6日被NewsNation記者問及UFO墜毀事件時，表示：「我聽過，但對此一無所悉，我們打算舉辦聽證會。」隔天監督委員會向ABC發表聲明，發言人海克(Austin Hacker)表示：「除了檢舉人最近的說法，有關UFO相關報導持續浮出檯面，眾院監督委員會關注這些訊息並打算儘早舉辦各階段的聽證會。」

佛羅里達州共和黨籍聯邦眾議員魯納(Anna Paulina Luna)和田納西州共和黨籍聯邦眾議員柏謝特(Tim Burchett)不約而同，也在推特發文證實他們將主導監督委員會針對UFO墜毀事件，展開調查。

不過五角大廈發言人戈夫(Sue Gough)5日向ABC表示：「尚未發現任何可靠訊息，足以證實UFO墜毀相關傳聞。」

據了解，國防部UFO調查小組自2022年起已擴編為「解決全異常現象專責辦公室」(AARO)，而且早在今年4月間，AARO主任柯克帕特里克(Sean Kirkpatrick)在聯邦參議院軍事委員會聽證會上，明確表示經手調查數十年來650起UFO事件結果，坦言：「迄今為止，沒有發現外星活動、外來技術與物體的可靠證據，因為違背已知的物理定律。」而且上周，柯克帕特里克表示UFO調查事件總數已增至800多件。

眾院 眾議員 五角大廈

上一則

密州倉庫偷車→亞州洗白出售 福特F-150連續竊車案 流水線銷贓

下一則

UFO殘骸尋獲 美國隱瞞？ 吹哨者坦承沒有這些謠傳的第一手資訊

延伸閱讀

獨家 灣區捷運董事 葉婷芳角逐聯邦眾議員起跑

獨家 灣區捷運董事 葉婷芳角逐聯邦眾議員起跑
共和黨保守派杯葛債限案 眾議院停擺 麥卡錫面臨挑戰

共和黨保守派杯葛債限案 眾議院停擺 麥卡錫面臨挑戰
六四34周年 眾議員提案悼念 譴責北京打壓人權

六四34周年 眾議員提案悼念 譴責北京打壓人權
紀念天安門事件34週年 金映玉領銜眾院決議案

紀念天安門事件34週年 金映玉領銜眾院決議案

熱門新聞

王璋（音譯）即使擁有接近滿分的SAT成績，但仍被幾個頂尖大學拒絕，他認為有歧視亞裔之嫌。(截圖自Fox News電視畫面)

SAT近滿分 佛州亞裔高中生遭6名校拒絕 控平權措施不公

2023-06-09 05:34
在美國校園的中國留學生約有30萬人，而中國校園的美國留學生只有350人，差距很大。圖為北卡大學校園，有許多國際學生。(路透)

30萬人vs.350人…美中留學生嚴重失衡 美駐華大使憂心

2023-06-03 12:52
王丹。(記者許君達／攝影)

王丹臉書留紀錄 2014年6月確在紐約法拉盛

2023-06-04 11:04
佛州州長德桑提斯的妻子凱西·德桑提斯(右)人氣高，是他的祕密武器。(Getty Images)

角逐總統大位…德桑提斯的祕密武器叫「凱西」

2023-06-04 09:18
民運人士王丹。（本報資料照片）

王丹再被控性騷 當事人：當男友的面撫摸我的腰

2023-06-03 04:16
加拿大南部魁北克省發生山林野火，濃煙瀰漫導致美東空氣品質嚴重惡化。紐約曼哈頓被霧霾籠罩，行人再度戴上口罩，彷彿回到疫情時期。（美聯社）

濃煙何時消散？預報：更嚴重的下一波8日來襲

2023-06-08 09:17

超人氣

更多 >
嫌犯雙手反銬坐拘留室 下秒無預警掏出槍射死警察

嫌犯雙手反銬坐拘留室 下秒無預警掏出槍射死警察
閃婚41天就離 她索要千萬財產逼死丈夫 家屬6年後等來正義

閃婚41天就離 她索要千萬財產逼死丈夫 家屬6年後等來正義
簽證出狀況 梅西驚傳一度受困北京機場 無法入境

簽證出狀況 梅西驚傳一度受困北京機場 無法入境
偷吃? 彭州女副書記穿吊帶睡衣為男書記開門 女方夫指證歷歷

偷吃? 彭州女副書記穿吊帶睡衣為男書記開門 女方夫指證歷歷
又見中國留學生失蹤 他在加拿大失蹤半年 被發現已成遺體

又見中國留學生失蹤 他在加拿大失蹤半年 被發現已成遺體