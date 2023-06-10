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撒哈拉風沙繞過地球來襲？溫室效應推升霧霾侵襲率

編譯俞仲慈／綜合9日電
加拿大山林大火造成的霧霾連續幾天遮蔽美東天空，專家擔心霧霾可能成為新常態。圖為華府空污嚴重，國會山莊若隱若現。(Getty Images)
加拿大山林大火造成的霧霾連續幾天遮蔽美東天空，專家擔心霧霾可能成為新常態。圖為華府空污嚴重，國會山莊若隱若現。(Getty Images)

加拿大魁北克(Quebec)地區發生多起野火，產生的霧霾越過邊境擴散到美東地區，嚴重影響民眾生活，根據專家預測，因為溫室效應導致平均氣溫上升，未來發生野火機率只會更頻繁，因此唯有減少化石燃料，才是遏阻氣溫上升的關鍵。

紐約時報報導，資料顯示，北美東部氣溫將日益炎熱，最高溫將升至華氏95度以上，由於天乾物燥，熱浪可能加劇野火發生機率，也是今年魁北克地區接連發生野火的主因。

美國國家海洋和大氣管理局(National Oceanic and Atmospheric Administration)東部地區氣候服務主任麥克瑞(Ellen L. Mecray)表示：「我們將更常經歷季節性乾旱，部分原因就是氣溫升高、降雨模式改變以及土壤水分流失。」因為冬季積雪已經融化，加上春季異常乾燥，導致樹木變成熱浪中的火種。

霧霾侵襲，國會山莊若隱若現。(Getty Images)
霧霾侵襲，國會山莊若隱若現。(Getty Images)

根據2018年「國家氣候評估」(National Climate Assessment)報告，未來甚至來自撒哈拉(Sahara)的霧霾，都可能繞過地球來到美國，並帶來有害的顆粒物。

佛蒙特大學(University of Vermont)氣候科學家迪皮尼-吉魯(Lesley-Ann Dupigny-Giroux)坦言：「就人類健康角度而言，我們對此類事件發生頻率和持續時間深感憂心。」根據該報告評估，到2035年東北部平均氣溫預計將比工業化前期上升3.6華氏度以上，比全球平均數值來得更高、更早。

有鑑於魁北克地區多數野火係由閃電引起，根據「國家氣候評估」預估，到2060年因閃電引發的火災，將增加至少30%。

另外粗心大意，老舊電線維護不當，都是導致災難性火災的主因，漏水或隔熱效果不良的老舊建築物，在炎熱天氣裡就像煙囪一樣危險，必須盡早更新設備，才能達到保護人體免受高溫危害；另外有消防專家建議，計畫性砍伐或燃燒森林灌木叢，有助於減少野火蔓延，但存有一定風險；至於降低高溫風險的最佳方法，就是減少燃燒化石燃料，因為唯有降低碳排放量才能減少溫室效應，進而改變溫室效應帶來的極端氣候危機。

高溫 魁北克 熱浪

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