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傳布林肯下周赴中國外交會談 18日抵達

試圖降低雙方緊張…CNN：葉倫告訴商界領袖 欲與中合作解決急迫挑戰

編譯陳苓／綜合外電
據傳葉倫在8日的一場閉門會議中表示，美國盼與中國攜手解決急迫的全球挑戰，凸顯美方試圖降低雙方緊張。 （路透）
據傳葉倫在8日的一場閉門會議中表示，美國盼與中國攜手解決急迫的全球挑戰，凸顯美方試圖降低雙方緊張。 （路透）

消息人士透露，美國財長葉倫8日與商界領袖舉行閉門會議，她強調美國盼與中國攜手解決急迫的全球挑戰，凸顯美方試圖降低雙方緊張。

CNNBusiness報導，美國和中國分別是全球第一、二大經濟體，雙方關係錯綜複雜，葉倫這番發言顯示美國官員努力替雙方衝突降溫。葉倫在華府這場閉門會議上，會晤了美中貿易全國委員會（U.S.-China Business Council）理事。該委員會的理事包含多家跨國企業執行長，如聯邦快遞（FedEx）、百事（Pepsi）、沃爾瑪（Walmart）、福特（Ford）等。

知情人士說，葉倫在會議上談到與中國貿易投資的重要性，但也坦承擔心中國市場的進入障礙，憂慮北京使出非市場工具。葉倫發言後，商界領袖也聽取了中國駐美大使謝鋒的意見。

葉倫4月演說時曾說，儘管美中有許多不同，但兩國「能夠且需要找到共存之道」，「日益茁壯的中國遵循國際規則，對美國和全球都有益處」。

相關人士先前表示，美國國務卿布林肯未來幾周預料將出訪中國，可能是兩國關係邁向正確方向的重要一步。不只如此，上周美國財政部副部長尚博格（Jay Shambaugh）與新任中國駐美大使謝鋒會面。財政部形容會議坦誠具建設性，是維持溝通管道通暢的一環。

葉倫 財政部 北京

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