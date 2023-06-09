聖嬰現象已來 迎接更熱更極端天氣 12月或1月達高峰

加拿大野火造成的霧霾8日幾乎籠罩華府國會大廈，影響美東數百萬人，敲響未來的警鐘。(Getty Images)

國家海洋與大氣管理局(National Oceanic and Atmospheric Administration，NOAA)的氣候預測中心(Climate Prediction Center)8日報告指出，「聖嬰現象」已經到來，北半球步入冬季後還可能增強，帶來更高的溫度、更極端的天氣。

財經新聞網CNBC報導，國家航空暨太空 總署(NASA)的戈達德太空研究所(Goddard Institute for Space Studies)所長史密特(Gavin A. Schmidt)表示他們幾個月來已預期發生聖嬰現象，但強度還有待觀察。聖嬰現象往往在12月或1月左右達到高峰，影響可小可大。

NOAA的第一份觀察報告於4月13日發布，該部門稱今年聖嬰現象高於中等強度的可能性為84%，到冬季出現高強度聖嬰現象的可能性為56%。

正常的天氣模式下信風會沿著赤道向西吹，而聖嬰現象中信風減弱，溫暖的海水被推向太平洋東部，也就是美洲西海岸；暖海水再將太平洋急流擠向南邊，使得美國北部和加拿大更乾燥、更溫暖。

另一方面，從加州南部到墨西哥灣沿岸各州反而會因為聖嬰現象更加潮濕，往往會發生更多洪水 。

史密特說，從北回歸線到赤道以北60度都是可能出現高溫 的地區，包括美國和歐亞大陸大部分地區，但不一定會出現破紀錄溫度。而在全球範圍的影響可能是印尼、澳洲發生更多旱災和火災，在南美洲東部則是出現更多的洪水和極端降雨。

史密特補充，聖嬰現象也可能會拉高2024年全球平均氣溫，但程度應不足以上升超過攝氏1.5度。

全國公共廣播電台(NPR)則報導，2020年底開始、最近甫結束的反聖嬰現象本應降低全球溫度，但氣候暖化影響甚鉅，過去八年反而是紀錄中最熱的幾年。氣候預測中心的氣候科學家胡若(Michelle L'Heureux)說，聖嬰現象可能會創造新的高溫紀錄。