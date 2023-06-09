我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普擁佛奇合成照引熱議 2024總統大選AI參戰

底特律6歲男童家中玩槍 對1歲弟連開2槍

聖嬰現象已來 迎接更熱更極端天氣 12月或1月達高峰

編譯廖振堯／綜合8日電
加拿大野火造成的霧霾8日幾乎籠罩華府國會大廈，影響美東數百萬人，敲響未來的警鐘。(Getty Images)
加拿大野火造成的霧霾8日幾乎籠罩華府國會大廈，影響美東數百萬人，敲響未來的警鐘。(Getty Images)

國家海洋與大氣管理局(National Oceanic and Atmospheric Administration，NOAA)的氣候預測中心(Climate Prediction Center)8日報告指出，「聖嬰現象」已經到來，北半球步入冬季後還可能增強，帶來更高的溫度、更極端的天氣。

財經新聞網CNBC報導，國家航空暨太空總署(NASA)的戈達德太空研究所(Goddard Institute for Space Studies)所長史密特(Gavin A. Schmidt)表示他們幾個月來已預期發生聖嬰現象，但強度還有待觀察。聖嬰現象往往在12月或1月左右達到高峰，影響可小可大。

NOAA的第一份觀察報告於4月13日發布，該部門稱今年聖嬰現象高於中等強度的可能性為84%，到冬季出現高強度聖嬰現象的可能性為56%。

正常的天氣模式下信風會沿著赤道向西吹，而聖嬰現象中信風減弱，溫暖的海水被推向太平洋東部，也就是美洲西海岸；暖海水再將太平洋急流擠向南邊，使得美國北部和加拿大更乾燥、更溫暖。

另一方面，從加州南部到墨西哥灣沿岸各州反而會因為聖嬰現象更加潮濕，往往會發生更多洪水

史密特說，從北回歸線到赤道以北60度都是可能出現高溫的地區，包括美國和歐亞大陸大部分地區，但不一定會出現破紀錄溫度。而在全球範圍的影響可能是印尼、澳洲發生更多旱災和火災，在南美洲東部則是出現更多的洪水和極端降雨。

史密特補充，聖嬰現象也可能會拉高2024年全球平均氣溫，但程度應不足以上升超過攝氏1.5度。

全國公共廣播電台(NPR)則報導，2020年底開始、最近甫結束的反聖嬰現象本應降低全球溫度，但氣候暖化影響甚鉅，過去八年反而是紀錄中最熱的幾年。氣候預測中心的氣候科學家胡若(Michelle L'Heureux)說，聖嬰現象可能會創造新的高溫紀錄。

洪水 太空 高溫

上一則

主持700俱樂部55年 著名電視佈道家羅伯森93歲辭世

下一則

「橘天」怎來？與空氣中微粒種類與阻擋波長顏色有關

延伸閱讀

烏克蘭南部赫松州淹水 澤倫斯基視察災區

烏克蘭南部赫松州淹水 澤倫斯基視察災區
有動物存活 烏克蘭動物園洪水滅頂 部分動物被員工救回家逃過一劫

有動物存活 烏克蘭動物園洪水滅頂 部分動物被員工救回家逃過一劫
烏南水壩毀「車諾比後最大災難」 估數十年復原

烏南水壩毀「車諾比後最大災難」 估數十年復原
澳洲估今年70%機率出現聖嬰現象 恐拖累小麥產量減30%

澳洲估今年70%機率出現聖嬰現象 恐拖累小麥產量減30%

熱門新聞

在美國校園的中國留學生約有30萬人，而中國校園的美國留學生只有350人，差距很大。圖為北卡大學校園，有許多國際學生。(路透)

30萬人vs.350人…美中留學生嚴重失衡 美駐華大使憂心

2023-06-03 12:52
在臉書簡短回應當年在紐約涉及對一名男性性騷擾的指控後，中國異議人士王丹對本報記者重申無此事。記者康錦卿／攝影

當年在法拉盛性侵未遂？王丹紐約現身：我不會回應

2023-06-02 13:53
民運人士王丹。（本報資料照片）

王丹再被控性騷 當事人：當男友的面撫摸我的腰

2023-06-03 04:16
王丹。(記者許君達／攝影)

王丹臉書留紀錄 2014年6月確在紐約法拉盛

2023-06-04 11:04
紐西蘭航空最近對國際航班的乘客進行了稱重調查。(美聯社)

快看世界／航班公司開始稱重乘客 竟是這原因

2023-06-01 12:19
佛州州長德桑提斯的妻子凱西·德桑提斯(右)人氣高，是他的祕密武器。(Getty Images)

角逐總統大位…德桑提斯的祕密武器叫「凱西」

2023-06-04 09:18

超人氣

更多 >
街拍不倫照大反轉…小三白富美 中石油書記才是被包養的那個？

街拍不倫照大反轉…小三白富美 中石油書記才是被包養的那個？
奶奶煮麵 女兒、3孫子吃完後離奇身亡 悲劇真相曝光

奶奶煮麵 女兒、3孫子吃完後離奇身亡 悲劇真相曝光
華人遭尾隨砸車 剛買奢侈品包包、衣服等全被盜

華人遭尾隨砸車 剛買奢侈品包包、衣服等全被盜
「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司

「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司
當這3種情況出現 你應該停用信用卡

當這3種情況出現 你應該停用信用卡