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「橘天」怎來？與空氣中微粒種類與阻擋波長顏色有關

記者張聲肇／綜合報導
紐約市居民7日紛紛拿出相機，拍攝橘色的天空。(Getty Images)
紐約市居民7日紛紛拿出相機，拍攝橘色的天空。(Getty Images)

連日來，受魁北克野火煙塵影響，美國東北部的天空呈現橘色，引發「為什麼會是橘色」的議論，專家說，這與空氣中微粒種類、數量及它們阻擋的波長顏色有關，和豔陽天天空是藍色的道理一樣。

回想一下小學時學過，彩虹有赤橙黃綠藍靛紫七色的道理，太陽光含有這一切顏色，穿過地球大氣層的時候，撞擊空氣中的分子與粒子，光的各種波長顏色和空中微塵互動，剩下哪幾種波長顏色，就是天空呈現的顏色。野火濃煙擋住較短的波長，例如黃色、綠色和藍色，剩下紅色和橘色，有時候，天空也顯灰黃。

這就是為什麼大家所見天空一片紅橘色的原因，晨昏之際尤其明顯，因為太陽較低，光線要穿過更廣闊的大氣層，才抵達人們的視野，讓顏色更顯橘紅，煙塵更顯濃密。

政府網站AirNow.gov說，煙塵蔽日之際，空氣品質指數約在200到300之間，屬「很不健康」等級。霧霾至少要到8日以後消散。

至於霧霾為甚麼這麼嚴重？主要因為春季氣候乾燥，野火防也防不住。科羅拉多大學環境科學研究合作研究所模型專家、國家海洋與大氣層管理局科學家詹姆士(Eric James)說，加拿大5月的氣候非比尋常的燠熱。

華盛頓大學大氣科學系系主任桑頓(Joel Thornton)說，地球暖化產生更熱也更長久的熱浪，這是野火燒不盡，煙塵也更濃烈的基本原因。

魁北克各火場不但面積大，也彼此鄰近，距離羅德島州不過500到600哩(800-970公里)，何況更東邊的新斯科細亞省野火餘燼猶存。詹姆士說，魁北克的野火這10年來，規模從未有這麼大過。

強風則是加拿大森林大火的濃煙可以遠飄美國東部大城的原因。新斯科細亞省(Nova Scotia)附近的低壓氣團，在逆時針方向的氣流帶動下，穿過魁北克野火地區，把濃煙捲向南邊的紐約州，然後吹往東部濱海地區。

桑頓說，氣流風向不稀奇，和野火熾盛的天候條件同時交錯，才是罕見的不幸事。

魁北克 加拿大 紐約州

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