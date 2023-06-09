霧霾推進南、西部 紐約好轉 9日將影響俄亥俄河谷地區

8日紐約市霧霾開始消散，但民眾上街仍戴著口罩。(Getty Images)

加拿大 森林野火造成的空氣汙染警告進入第三天，霧霾8日向美國南部與西部推進，9日將影響到俄亥俄河谷地區，紐約的情況則較前一天略有改善；而挪威官員則表示，加國野火霧霾月初即飄過冰島 與格陵蘭上空，8日抵達挪威。

霧霾遮蔽紐約天際線與華盛頓紀念碑的情況，刷新全球對野火危害的看法；科學家表示，加拿大林火影響美東數百萬人，敲響未來的警鐘。

達特茅斯學院(Dartmouth College)地理學系助理教授與氣候科學家曼欽(Justin Mankin)說：「這是驚人的事件，也是美東居民必須正視的事情。」

數百萬人近日有目共睹，氣喘病患病發求醫，班機、球賽與白宮的驕傲月(Pride Month)慶典都延後。

帶有細懸浮微粒的林火霧霾8日逐漸飄向北卡羅來納州，北歐地區都未能倖免；挪威官員表示，霧霾8日抵達挪威；獨立研究機構「挪威氣候與環境研究機構」(NILU)的大氣與氣候科學家利用預測模型預測霧霾走向，並觀察到霧霾自1日起便飄過格陵蘭與冰島上空，挪威南部也偵測到氣膠濃度變化。

霧霾讓人口稠密的美東空氣品質極度惡化，在人口最多的紐約市，空氣品質幾乎達到環保署的頂標；空氣品質指數愈高，代表空氣品質愈糟。

地方官員呼籲民眾待在室內，減少外出，若不得已必須外出則要戴口罩 。

西岸民眾熟悉林火的影響，當地居民在新冠肺炎疫情之前，即備有口罩和空氣清淨機，並養成夏季外出前確認空氣品質的習慣；2017年以來，加州已有八場林火排進前十大嚴重野火之列，其中六場破壞力強大。

哈佛大學大氣化學模型組共同主任洛雷塔‧米克利(Loretta Mickley)說：「西部與加拿大經常發生林火，問題是嚴重霾影響人口非常稠密的地區，許多人受影響。」

受春季異常乾燥與高溫影響，加拿大的野火季不僅提早開始，嚴重情況也刷新紀錄，8日有400多個起火點，其中超過三分之一發生在魁北克。

加拿大公共安全部長伯納德爾(François Bonnardel)表示，下周仍無雨且氣溫可能持續上升，所幸目前林火並未造成人員死傷或建築物受損，當局撤離超過1萬2000人。

奉命撤離的奇布加莫鎮(Chibougamau)鎮長馬儂‧賽爾(Manon Cyr)表示，「禪與耐心很重要」，而真正的解決辦法是降雨。