川普密件案面臨起訴？ 傳聯邦檢方照會律師團
知情人士透露，聯邦特別檢察官史密斯(Jack Smith)辦公室已向前總統川普的律師團發出信函，表示偵辦川普離職後不當處理機密文件一案即將提出罪名，起訴川普。
紐約時報等媒體7日陸續報導，史密斯辦公室的信函是迄今最清晰的訊息，指出川普在本案被列為調查辦案的目標，將面臨起訴；紐時指出，川普律師團何時接獲特別檢察官辦公室信函，目前還不清楚，但可以得知史密斯手下的助理檢察官大致已完成偵辦，準備起訴川普。
向可能挨告的人發出照會(notification)，形式上便是向某人表示其已成為刑事偵辦的直接目標，經常在提出罪名前為之。照會一般是給辯方律師機會，得要求會見檢方，提供辯方的說法。
川普的三名律師特拉斯提(James Trusty)、勞利 (John Rowley)及哈利根 (Lindsey Halligan)5日與史密斯等人在司法部開會約兩個小時，知情人士指出，律師們是做最後努力，想讓川普躲過被起訴，另向司法部高層示警，指出他們認定為史密斯偵辦時的行為不適當。
證人7日繼續在邁阿密的聯邦大陪審團前接受詢問，其中有川普的前發言人布多維奇(Taylor Budowich)；大陪審團正在聽取機密文件案的一應證據。
川普的助理及謀士團7日處於高度戒備；布多維奇現身在大陪審團後，充當川普接洽國家檔案局(National Archives)代表的保守派記者索羅門(John Solomon)發了一篇報導，宣稱檢方「即將」起訴川普。
被列偵辦對象？ 川普：消息不實
紐時直接接洽川普，詢問他是否真獲告知自己會被起訴，川普說消息「不實」。
但被詢及他是否已獲告知自己是聯邦偵辦標的時，川普並未直接回應，只說記者必須了解，自己不直接跟檢察官接觸。接下來他對自己已獲告知將被起訴一事再度表示，「此說不實」。
不久之後，川普在新澤西州貝明斯特(Bedminster)自己開的高球俱樂部貼文到社媒平台，否認索羅門的說法；他寫道，「沒人跟我講我即將被起訴，而且，我也不該被起訴，因為我沒做錯什麼，只是我多年來早已猜到，我是『被武器化的』司法部、聯邦調查局的標的」。
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