川普密件案面臨起訴？ 傳聯邦檢方照會律師團

負責調查前總統川普(圖)自白宮擅挪國家機密文件的司法部特別檢察官史密斯已完成調查，進入正式起訴川普階段。(美聯社)

知情人士透露，聯邦特別檢察官 史密斯(Jack Smith)辦公室已向前總統川普 的律師團發出信函，表示偵辦川普離職後不當處理機密文件一案即將提出罪名，起訴川普。

紐約時報等媒體7日陸續報導，史密斯辦公室的信函是迄今最清晰的訊息，指出川普在本案被列為調查辦案的目標，將面臨起訴；紐時指出，川普律師團何時接獲特別檢察官辦公室信函，目前還不清楚，但可以得知史密斯手下的助理檢察官大致已完成偵辦，準備起訴川普。

向可能挨告的人發出照會(notification)，形式上便是向某人表示其已成為刑事偵辦的直接目標，經常在提出罪名前為之。照會一般是給辯方律師機會，得要求會見檢方，提供辯方的說法。

負責調查前總統川普自白宮擅挪國家機密文件的司法部特別檢察官史密斯(圖)已完成調查，進入正式起訴川普階段。(美聯社) 圖為聯邦調查局去年公布在川普的佛州莊園內搜出來的國家機密文件。(美聯社)

川普的三名律師特拉斯提(James Trusty)、勞利 (John Rowley)及哈利根 (Lindsey Halligan)5日與史密斯等人在司法部 開會約兩個小時，知情人士指出，律師們是做最後努力，想讓川普躲過被起訴，另向司法部高層示警，指出他們認定為史密斯偵辦時的行為不適當。

證人7日繼續在邁阿密的聯邦大陪審團前接受詢問，其中有川普的前發言人布多維奇(Taylor Budowich)；大陪審團正在聽取機密文件案的一應證據。

川普的助理及謀士團7日處於高度戒備；布多維奇現身在大陪審團後，充當川普接洽國家檔案局(National Archives)代表的保守派記者索羅門(John Solomon)發了一篇報導，宣稱檢方「即將」起訴川普。

被列偵辦對象？ 川普：消息不實

紐時直接接洽川普，詢問他是否真獲告知自己會被起訴，川普說消息「不實」。

但被詢及他是否已獲告知自己是聯邦偵辦標的時，川普並未直接回應，只說記者必須了解，自己不直接跟檢察官接觸。接下來他對自己已獲告知將被起訴一事再度表示，「此說不實」。

不久之後，川普在新澤西州貝明斯特(Bedminster)自己開的高球俱樂部貼文到社媒平台，否認索羅門的說法；他寫道，「沒人跟我講我即將被起訴，而且，我也不該被起訴，因為我沒做錯什麼，只是我多年來早已猜到，我是『被武器化的』司法部、聯邦調查局的標的」。