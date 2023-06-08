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潘斯角逐共和黨總統提名 批川普不應當總統

編譯潘勛／綜合7日電
前副總統潘斯7日在愛荷華州正式啟動投入共和黨總統初選的選戰，將展開密集造勢活動。(Getty Images)
前副總統潘斯7日在愛荷華州正式啟動投入共和黨總統初選的選戰，將展開密集造勢活動。(Getty Images)

前副總統潘斯7日宣布角逐共和黨2024年總統候選人提名，表示自己要經營出「世上最偉大國家的好日子」，「不同時代需要不同的領袖」；潘斯同時發視頻譴責川普引發國會暴動為失職，「任何人把自己置於憲法之上，都不應成為美國總統」；潘斯之外，北達科他州長柏根(Doug Burgum)也宣布參選，自命「小鎮價值」的候選人，可帶領國家走上不同方向。

華爾街日報(WSJ)報導，潘斯由愛阿華州宣布參選後，立即質疑前總統川普的執政領導，並認定川普不再奉行保守主義；他表示2016年川普競選總統時矢言以保守派治國，兩人合作辦到，但今天的川普已不再致力於限制墮胎，就此議題已經「退縮」。

潘斯表示，早在川普加入之前，共和黨呼籲護生達半個世紀，現在川普認為「護生」礙手礙腳，甚至把2022年期中選舉選輸，歸咎在最高法院推翻「羅訴韋德案」判決先例。

潘斯在愛阿華州的社會保守派及福音派基督中向來受歡迎，兩種選民支配州內共和黨初選。潘斯表示，將捍衛國人的自由，讓國家開始新生，但要辦到，必須有新的領袖，不管在白宮還是共和黨皆然。

潘斯在參選演說上，談到國會山莊暴亂案當天，川普的放話魯莽，危及他的家人、置身國會山莊的每一個人；當天，川普要他在憲法跟川普之間選邊；現在選民也面臨相同抉擇，而潘斯表示，自己選擇憲法，永遠如此，「任何人把自己置於憲法之上，都不應成為美國總統」。

潘斯雖主張國家準備就緒，要重新開始，但他不忘向選民提醒川普時代的政策，而他冠上「川普潘斯」政策這樣的說法。

美聯社報導，潘斯也批評民主黨籍的拜登總統，還有拜登帶領國家走的方向。他賣力想擺脫川普陰影，打造出自己的政治認同，但一般而言拐彎抹角，足以反映川普在共和黨內的強大支持度。

現年66歲的北達科他州州長柏根同日宣布參選，他2016年首度當選州長，在全國名氣不響，面臨要建立全國知名度的挑戰，同時共和黨內初選其他候選人名頭都比他大。

柏根強調，美國需要真了解人民甘苦的領袖，與農民、農場主、小店主並肩共事的總統，領袖要專注於三件事：經濟、能源及國安，為此他正式宣布參選總統。

前副總統潘斯正式投入共和黨2024總統初選。（Getty Images）
前副總統潘斯正式投入共和黨2024總統初選。（Getty Images）

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