我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔學者：去年全美1/5亞裔遭遇仇亞事件 全年500萬起

只賣25萬 南加洛杉磯縣「橋屋」吸引數百名買家

心腹變對手 克利斯蒂宣布參選總統 鬥垮川普拯救共和黨

記者顏伶如／綜合報導
曾為前總統川普心腹的前新澤西州長克利斯蒂6日在新罕布夏州的里民大會上，宣布將與川普對壘，爭取明年共和黨總統提名。(Getty Images)
曾為前總統川普心腹的前新澤西州長克利斯蒂6日在新罕布夏州的里民大會上，宣布將與川普對壘，爭取明年共和黨總統提名。(Getty Images)

前新澤西州長克利斯蒂(Chris Christie)6日在新罕布夏州宣布參加共和黨2024年總統初選，向聯邦選舉委員會(Federal Election Commission，FEC)遞交參選文件；紐約時報分析，就連最忠實的盟友都覺得克利斯蒂角逐總統大位勝算極低，然而對克利斯蒂來說，只要在選舉過程中把前總統川普鬥垮，讓共和黨脫離川普掌控，就是勝利。

不過克莉斯蒂要達成他的目標，面臨的第一個挑戰是必須取得初選辯論的參加資格。共和黨全國委員會(RNC)規定的初選辯論參加門檻，是要在20州獲得共計4萬民眾捐款贊助。截至目前，川普、佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)、企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)均已跨越這道門檻。

紐時分析，60歲的克利斯蒂凸顯勇於赤手空拳上場作戰的個人特色，競選主軸定調為在眾多有意問鼎白宮的共和黨同志中，最有實力與昔日盟友川普正面對決。

克利斯蒂今年3月曾說，與贏得2024年總統大選同樣重要的，是從川普手中把共和黨救出。他說：「大家必須思考誰有能力辦得到，還要有膽識去做，因為結局不管怎樣，都將是殘酷的。」他也表示，對川普來說，「結局肯定不會是冷靜且沉默的」。

克利斯蒂角逐2016年共和黨總統初選失敗後改為幫川普背書，川普原本被外界認為是名人湊熱鬧的選舉，因此獲得具備正當性的重要加持。川普執政四年期間，克利斯蒂全力相挺，2020年秋季協助川普準備大選辯論時還感染新冠病毒，差點喪命。川普敗選後聲稱勝選結果遭到偷竊，2021年1月6日發生國會暴動事件，克利斯蒂才與川普分道揚鑣。

曾經為川普崛起提供助力的克利斯蒂，現在蓄勢待發要讓川普落敗。

克利斯蒂2009年當選新州州長，政治生涯正值高峰期之際，卻決定不參加2012年總統大選。紐約時報分析，相隔十多年後，這次克利斯蒂選舉行程將有救贖之旅(redemption tour)的意涵。

曾為前總統川普心腹的前新澤西州長克利斯蒂6日在新罕布夏州的里民大會上，宣布將與川...
曾為前總統川普心腹的前新澤西州長克利斯蒂6日在新罕布夏州的里民大會上，宣布將與川普對壘，爭取明年共和黨總統提名。(Getty Images)

川普 共和黨 紐約時報

上一則

烏南水壩被炸／衝擊電力、灌溉水 烏軍收復失土只能另尋路線

下一則

美PGA與沙LIV爭鬥2年突宣布合併 PGA選手：感到被背叛

延伸閱讀

克利斯蒂宣布參選總統 川普盟友變對手喊話「鬥川救黨」

克利斯蒂宣布參選總統 川普盟友變對手喊話「鬥川救黨」
新罕州長放棄參選總統：共和黨愈多人角逐 對川普愈有利

新罕州長放棄參選總統：共和黨愈多人角逐 對川普愈有利
「川普太小」註冊案被打回票 是否侵犯言論自由？最高院受理

「川普太小」註冊案被打回票 是否侵犯言論自由？最高院受理
共和黨總統參選人本周添3人 克利斯蒂、北達州長將跟進潘斯

共和黨總統參選人本周添3人 克利斯蒂、北達州長將跟進潘斯

熱門新聞

在美國校園的中國留學生約有30萬人，而中國校園的美國留學生只有350人，差距很大。圖為北卡大學校園，有許多國際學生。(路透)

30萬人vs.350人…美中留學生嚴重失衡 美駐華大使憂心

2023-06-03 12:52
前總統川普揚言，只要他選上總統，會立即以行政命令方式取消出生公民權。（美聯社）

川普要廢出生公民權…華裔黃金德勝訴 百年判例影響深遠

2023-05-31 13:28
在臉書簡短回應當年在紐約涉及對一名男性性騷擾的指控後，中國異議人士王丹對本報記者重申無此事。記者康錦卿／攝影

當年在法拉盛性侵未遂？王丹紐約現身：我不會回應

2023-06-02 13:53
在這波房價下跌趨勢中，西岸的舊金山跌幅最大，中間價位跌了22萬元之多。（Getty Images ）

房價跌勢「前所未見」 舊金山年跌22萬元

2023-05-30 05:57
位於南卡州里奇蘭郡加油站旁便利商店，遭當地憤怒的民眾侵入並在牆上塗鴉，警方已拉起封鎖線。（美聯社）

南卡便利店槍響 少年疑偷瓶裝水 遭華裔店主射殺

2023-05-31 10:31
民運人士王丹。（本報資料照片）

王丹再被控性騷 當事人：當男友的面撫摸我的腰

2023-06-03 04:16

超人氣

更多 >
4原因 佛州不再是退休者首選

4原因 佛州不再是退休者首選
棕色蛋較貴 因為比白色蛋營養？

棕色蛋較貴 因為比白色蛋營養？
加拿大山火蔓延 紐約空氣品質亮紅燈

加拿大山火蔓延 紐約空氣品質亮紅燈
7旬亞裔長者勇鬥2劫匪 無懼胡椒噴霧全打跑

7旬亞裔長者勇鬥2劫匪 無懼胡椒噴霧全打跑
美國銀行：高稅州出走到佛州、德州的大遷徙潮並未消退

美國銀行：高稅州出走到佛州、德州的大遷徙潮並未消退