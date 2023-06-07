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律師官員密件案會談後 川普：政治迫害 拜登涉案就沒事

記者顏伶如、編譯陳韻涵／綜合報導
前總統川普在他的律師就密件案與司法部官員會談隔天，於6日在社媒發貼稱遭政治迫害。圖為他的律師5日走出司法部大樓。(美聯社)
前總統川普在他的律師就密件案與司法部官員會談隔天，於6日在社媒發貼稱遭政治迫害。圖為他的律師5日走出司法部大樓。(美聯社)

前總統川普的律師就密件案與司法部官員會談隔天，川普6日連番在社群媒體上發文轟遭政治迫害，指司法部就機密文件的處理方式有「大小眼」，拜登總統涉帶走密件就沒事；另據國家廣播公司(NBC)報導，聯邦檢察官是否準備好將起訴川普，目前無法確知。

川普6日透過自己的社群平台「真實社群」(Truth Social)連番貼文寫道：「司法部和聯邦調查局(FBI)的馬克思主義者(Marxists)和法西斯主義者(Fascists)正以我國前所未見的程度和速度追緝我，我沒做錯任何事。」

另一則貼文寫道：「拜登在許多地方存放了數千分文件，其中有些是他擔任參議員期間從小艇上非法取得的，有很大一部分屬於機密。他不想還給他們，現在依然沒還。他沒事，同一位通情達理的檢察官正確地證明(前副總統)潘斯無罪。我則有一個不同的檢察官，一個憎恨川普的人！」後者指的是調查川普「密件門」的司法部特別檢察官史密斯(Jack Smith)。

NBC報導指出，史密斯率領的調查團隊長達數月來不斷向大陪審團提供證據，並安排證人作證，但在過去幾周檢方動作趨緩後，大陪審團本周恢復於華府開會。

檢方是否準備好將起訴川普，仍無法確知。目前調查人員面臨兩大核心司法問題：川普離開白宮後是否以非法手段保留機密文件？後來面對政府索取檔案時，川普是否妨礙司法？

如果史密斯決定起訴川普，將創下美國史上第一次出現前總統被以聯邦罪名起訴的首例。川普因為2016年競選期間付「封口費」給緋聞對象而在紐約州遭到州法刑事起訴，「密件門」與「封口費」案件截然不同。

川普一直堅稱一切清白，不斷抨擊史密斯、司法部的調查手段實為政治抹黑。

川普可能面臨哪些罪名起訴，從搜索令及司法部提交法院的證人宣誓書等內容，可以略知一二。檢方曾援引間諜法，司法部律師則提及與妨礙司法有關的罪名。

至於川普的辯護理由為何，自從佛州住處被搜索以來，川普始終強調有權為任何檔案解密。不過，川普為檔案解密的權力在2021年1月20日中午卸任時截止。

國安問題律師莫斯(Bradley Moss)說，即使川普真的曾為檔案解密，仍需經過某些正式程序，「口頭主張並不算數，發表推文也不算，必須有各個相關部會的後續文件，清楚說明哪些文件已解密」。

川普 司法部 檢察官

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