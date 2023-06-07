我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔學者：去年全美1/5亞裔遭遇仇亞事件 全年500萬起

只賣25萬 南加洛杉磯縣「橋屋」吸引數百名買家

遠距工作成趨勢 跨國企業縮減辦公室 衝擊舊金山等美國大城

編譯尤寶琪／綜合6日電
Uber在舊金山租下一處28.5萬平方呎的辦公室，卻拖了兩年都未遷入。(Getty Images)
Uber在舊金山租下一處28.5萬平方呎的辦公室，卻拖了兩年都未遷入。(Getty Images)

新出爐調查顯示，全球半數跨國大型企業未來三年，為了適應疫後員工增加居家辦公的新形態，計畫削減對辦公室的需求，舊金山等美國大城首當其衝。

房地產公司萊坊(Knight Frank)針對全球374間公司進行的調查發現，員工人數超過5萬人的大型公司，有半數計畫削減辦公空間，其中多數預計會減少10%到20%，以應對疫情後更多員工在家上班的新工作型態。

根據調查，自疫情以來，56%的公司選擇讓員工每周可選幾天在家工作的混和式工作模式，31%的公司要求員工多數時間或全部的時間都要進公司工作，只有12%的公司計畫完全遠程工作。

商業房地產市場本來就因為價值下跌和利率上升而疲軟，疫情後辦公型態變化導致需求減弱，更是讓商業房地產市場壓力遽增。外界擔憂，經濟低迷導致拖欠率上升，會讓銀行損失慘重；因為銀行是許多商業房地產交易的主要資金來源。

但在大型跨國企業縮減辦公空間的同時，有55%受訪公司則是預期未來三年內會「增加或大幅增加」辦公空間，其中以員工人數不超過1萬人的企業為主。

在選擇辦公空間方面，不少公司也開始考量，包括辦公室是否適合靈活工作、或是否符合能源效率標準，以及新技術對勞動力規模的影響等因素。

美國大城市因為老舊、吸引力較差的辦公大樓數量較多，且平均辦公空間也比其他國家大，將會對此變化感受最深刻。

英國房地產公司 Savills 新研究發現，美國城市未來十年，會擁有最多閒置辦公空間，其中以舊金山、紐約和洛杉磯位居全球榜首，其次是芝加哥、休士頓和華盛頓特區；研究也稱舊金山是城市因入辦公空間住率快速下滑而受創的「極端例子」；在疫情爆發前，舊金山是全美最難找到辦公空間的城市之一，空置率僅9.5%；如今，空置率則是達30%，創30年來新高。

房地產 疫情 舊金山

上一則

聯邦上訴法院裁決：非暴力罪犯 有擁槍權

下一則

「這裡像鬼城」舊金山治安差 居民、企業往外逃

延伸閱讀

北溪氣管遭炸 烏克蘭欲攻擊 「美3個月前就獲情報」

北溪氣管遭炸 烏克蘭欲攻擊 「美3個月前就獲情報」
美國銀行：高稅州出走到佛州、德州的大遷徙潮並未消退

美國銀行：高稅州出走到佛州、德州的大遷徙潮並未消退
疫後新形態 萊坊調查：半數跨國企業未來三年準備縮減辦公空間

疫後新形態 萊坊調查：半數跨國企業未來三年準備縮減辦公空間
AIT主席訪台：台灣大選 美國不會選邊站

AIT主席訪台：台灣大選 美國不會選邊站

熱門新聞

在美國校園的中國留學生約有30萬人，而中國校園的美國留學生只有350人，差距很大。圖為北卡大學校園，有許多國際學生。(路透)

30萬人vs.350人…美中留學生嚴重失衡 美駐華大使憂心

2023-06-03 12:52
前總統川普揚言，只要他選上總統，會立即以行政命令方式取消出生公民權。（美聯社）

川普要廢出生公民權…華裔黃金德勝訴 百年判例影響深遠

2023-05-31 13:28
在臉書簡短回應當年在紐約涉及對一名男性性騷擾的指控後，中國異議人士王丹對本報記者重申無此事。記者康錦卿／攝影

當年在法拉盛性侵未遂？王丹紐約現身：我不會回應

2023-06-02 13:53
在這波房價下跌趨勢中，西岸的舊金山跌幅最大，中間價位跌了22萬元之多。（Getty Images ）

房價跌勢「前所未見」 舊金山年跌22萬元

2023-05-30 05:57
位於南卡州里奇蘭郡加油站旁便利商店，遭當地憤怒的民眾侵入並在牆上塗鴉，警方已拉起封鎖線。（美聯社）

南卡便利店槍響 少年疑偷瓶裝水 遭華裔店主射殺

2023-05-31 10:31
民運人士王丹。（本報資料照片）

王丹再被控性騷 當事人：當男友的面撫摸我的腰

2023-06-03 04:16

超人氣

更多 >
4原因 佛州不再是退休者首選

4原因 佛州不再是退休者首選
棕色蛋較貴 因為比白色蛋營養？

棕色蛋較貴 因為比白色蛋營養？
加拿大山火蔓延 紐約空氣品質亮紅燈

加拿大山火蔓延 紐約空氣品質亮紅燈
7旬亞裔長者勇鬥2劫匪 無懼胡椒噴霧全打跑

7旬亞裔長者勇鬥2劫匪 無懼胡椒噴霧全打跑
美國銀行：高稅州出走到佛州、德州的大遷徙潮並未消退

美國銀行：高稅州出走到佛州、德州的大遷徙潮並未消退