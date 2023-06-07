遠距工作成趨勢 跨國企業縮減辦公室 衝擊舊金山等美國大城

Uber在舊金山租下一處28.5萬平方呎的辦公室，卻拖了兩年都未遷入。(Getty Images)

新出爐調查顯示，全球半數跨國大型企業未來三年，為了適應疫後員工增加居家辦公的新形態，計畫削減對辦公室的需求，舊金山 等美國大城首當其衝。

房地產 公司萊坊(Knight Frank)針對全球374間公司進行的調查發現，員工人數超過5萬人的大型公司，有半數計畫削減辦公空間，其中多數預計會減少10%到20%，以應對疫情 後更多員工在家上班的新工作型態。

根據調查，自疫情以來，56%的公司選擇讓員工每周可選幾天在家工作的混和式工作模式，31%的公司要求員工多數時間或全部的時間都要進公司工作，只有12%的公司計畫完全遠程工作。

商業房地產市場本來就因為價值下跌和利率上升而疲軟，疫情後辦公型態變化導致需求減弱，更是讓商業房地產市場壓力遽增。外界擔憂，經濟低迷導致拖欠率上升，會讓銀行損失慘重；因為銀行是許多商業房地產交易的主要資金來源。

但在大型跨國企業縮減辦公空間的同時，有55%受訪公司則是預期未來三年內會「增加或大幅增加」辦公空間，其中以員工人數不超過1萬人的企業為主。

在選擇辦公空間方面，不少公司也開始考量，包括辦公室是否適合靈活工作、或是否符合能源效率標準，以及新技術對勞動力規模的影響等因素。

美國大城市因為老舊、吸引力較差的辦公大樓數量較多，且平均辦公空間也比其他國家大，將會對此變化感受最深刻。

英國房地產公司 Savills 新研究發現，美國城市未來十年，會擁有最多閒置辦公空間，其中以舊金山、紐約和洛杉磯位居全球榜首，其次是芝加哥、休士頓和華盛頓特區；研究也稱舊金山是城市因入辦公空間住率快速下滑而受創的「極端例子」；在疫情爆發前，舊金山是全美最難找到辦公空間的城市之一，空置率僅9.5%；如今，空置率則是達30%，創30年來新高。