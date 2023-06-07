聯邦上訴法院裁決：非暴力罪犯 有擁槍權

聯邦上訴法院裁定，有非暴力犯罪前科者仍然可以擁槍。(美聯社)

費城 聯邦第三巡迴上訴法院15名法官6日以11-4的比數裁決，政府不能禁止非暴力罪定讞者擁有槍械。

聯邦最高法院去年的裁決有利全國各地的擁護槍權人士；6日的多數決再度打擊「限槍派」。

本裁決起自賓州 居民芮恩居(Bryan Range)2020年提出的訴訟。他因詐領2458元糧食券，於1995年被判處三年緩刑。根據聯邦法律，違犯可處一年以上有期徒刑罪，經判決定讞者，不得擁有槍械，賓州政府因此禁止他擁槍。

他認為詐領政府福利只是微罪，不是暴力罪，不該被禁止擁有槍枝，於是以賓州政府違反憲法第二修正案為由，控告州政府違憲。

他的律師派特森(Peter Patterson)很高興上訴法院援引最高法院的判例，讓芮恩居「恢復」憲法賦予的擁槍權。

負責執行槍械管制法的賓州菸酒槍械火藥局，對此判決不予置評。

聯邦槍械管制法限制一年以上罪刑定讞者擁槍，主要因為罪刑超過一年通常屬於重罪犯，但違犯若干輕罪法，如芮恩居所犯，也在禁止之列。因此，他的提訟2121年遭聯邦法院駁回。

但是，去年6月，最高院 以第二修正案保護個人在公共場合的持槍自衛權為由，裁定若要限制這項權利，必須符合美國規範槍械的歷史傳統，因此芮恩居決定上訴。

第三巡迴上訴法院首席法官舍加爾斯(Michael Chagares)在多數意見書上寫道，美國自建國以來，沒有一條法律顯示美國有不准非暴力犯持槍的傳統。

不過，四名法官持反對意見。其中，克勞斯(Cheryl Ann Krause)在她的意見書上寫道，「不尊重法律的人不應享有攜槍權，立法和司法機構已合理、慎重判斷過，未經民選的法官，不宜以自己的判斷取代前者」。