我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約安置庇護客 亞當斯：50個宗教場所提供過夜

華裔少年出櫃：向父母坦白 最艱難可怕的決定

西語裔選票逐漸流向共和黨 拜登要扭轉2020年錯誤

編譯潘勛／綜合5日電
西語裔向來是民主黨的鐵票倉，但近來的選舉，西語裔選票有漸漸向共和黨移動的跡象，令拜登團隊警覺。(Getty Images)
西語裔向來是民主黨的鐵票倉，但近來的選舉，西語裔選票有漸漸向共和黨移動的跡象，令拜登團隊警覺。(Getty Images)

丕優研究中心(Pew Research Center)多次民調均顯示，西語裔長久以來力挺民主黨，但最近漸多跡象顯示共和黨已在西語裔選民中有斬獲；拜登總統2024年尋求連任，現矢言扭轉2020年選戰所犯錯誤，要以正確訊息宣傳，以及有實質的政策，試著維持民主黨在日益壯大的西語裔選民中的優勢。

美聯社5日報導，拜登2020年選戰時，犯下錯誤，似乎迎合外界貶低西語裔的刻板印象，招致某些西語裔選民的強烈反彈，證明雖然接觸他們很重要，但未能在文化上撥動西語裔的心弦，反而徒勞無功。

西語裔選民因為有實質的政策，例如健保、經濟事務，向來支持民主黨，但愈來愈多跡象顯示，共和黨已打入民主黨的西語裔鐵票倉，讓人感覺民主黨要很賣力才能維持自己的西語裔優勢。

美聯社Vote Cast民調指出，民主黨候選人2022年期中選舉取得57%的西語裔選票，相較於拜登2020年勝選時的63%、2018年的66%，都告減少。相形之下，期中選舉投給共和黨的西語裔來到39%，比前總統川普2020年得到的35%略微上升。

共和黨籍邁阿密市長蘇雅瑞茲(Francis Suarez)表示，民主黨未能與西語裔聯繫起來，有時還採用錯誤的代稱來稱呼他們，反而傷害西語裔，於是替共和黨造出大好機會，現在很多西語裔真正在乎的命題，替他們宣傳的反而是共和黨。

民主黨相信自己就政策面仍在西語裔取得上風，另外，共和黨以前的難聽說詞，例如川普主政前後，把來自墨西哥的移民形容成強暴犯及罪犯，還是讓西語裔會支持民主黨。

民主黨策士瑪麗亞‧卡爾東娜(Maria Cardona)認為，西語裔並不像某些活躍人士形容的，因為民主黨動員方式有誤，而疏離民主黨；拜登連任競選陣營正以史上最大投資在動員西語裔選民，這一點鑑於每30秒就有一名西語裔屆滿18歲、成為有投票權公民，而格外重要。2024年選舉前，西語裔選民會比2020年多出大約400萬人。

拜登連任選戰發言人蒙諾茲(Kevin Munoz)表示，總統上任的前二年專注於解決許多西語裔家庭面臨的問題，例如降低健保成本、創造薪酬很好的就業機會、催生小企業、重開學校，打擊社區的槍枝暴力。

其他民主黨人也表示，記取以往用錯代稱而無法取得西語裔共鳴的教訓，未來再接觸西語裔，相信會有改善。

民主黨 共和黨 拜登

上一則

何謂音爆？F-16急升空攔截小客機 音速疾馳引發巨響 

下一則

費城期中選舉投票率驟降 民主黨憂心影響2024大選

延伸閱讀

捍衛國家 尹錫悅：美韓同盟已升級為「以核武為基礎的聯盟」

捍衛國家 尹錫悅：美韓同盟已升級為「以核武為基礎的聯盟」
共和黨參議員柯頓抨擊 拜登像「熱戀青少年」對中國示弱

共和黨參議員柯頓抨擊 拜登像「熱戀青少年」對中國示弱
北約秘書長潛在人選 丹麥總理佛瑞德里克森訪白宮

北約秘書長潛在人選 丹麥總理佛瑞德里克森訪白宮
小飛機違規闖華府後墜毀 拜登當時人在白宮打小白球

小飛機違規闖華府後墜毀 拜登當時人在白宮打小白球

熱門新聞

在美國校園的中國留學生約有30萬人，而中國校園的美國留學生只有350人，差距很大。圖為北卡大學校園，有許多國際學生。(路透)

30萬人vs.350人…美中留學生嚴重失衡 美駐華大使憂心

2023-06-03 12:52
在這波房價下跌趨勢中，西岸的舊金山跌幅最大，中間價位跌了22萬元之多。（Getty Images ）

房價跌勢「前所未見」 舊金山年跌22萬元

2023-05-30 05:57
前總統川普揚言，只要他選上總統，會立即以行政命令方式取消出生公民權。（美聯社）

川普要廢出生公民權…華裔黃金德勝訴 百年判例影響深遠

2023-05-31 13:28
在臉書簡短回應當年在紐約涉及對一名男性性騷擾的指控後，中國異議人士王丹對本報記者重申無此事。記者康錦卿／攝影

當年在法拉盛性侵未遂？王丹紐約現身：我不會回應

2023-06-02 13:53
位於南卡州里奇蘭郡加油站旁便利商店，遭當地憤怒的民眾侵入並在牆上塗鴉，警方已拉起封鎖線。（美聯社）

南卡便利店槍響 少年疑偷瓶裝水 遭華裔店主射殺

2023-05-31 10:31
民運人士王丹。（本報資料照片）

王丹再被控性騷 當事人：當男友的面撫摸我的腰

2023-06-03 04:16

超人氣

更多 >
8旬華翁超市購物被跟蹤 回家遭搶劫還被毆打

8旬華翁超市購物被跟蹤 回家遭搶劫還被毆打
開定存 5個錯誤害你少賺錢

開定存 5個錯誤害你少賺錢
開發者大會甫結束 蘋果股價瞬間大跌

開發者大會甫結束 蘋果股價瞬間大跌
黃仁勳已返美 中國媒體指6月初訪中消息為假

黃仁勳已返美 中國媒體指6月初訪中消息為假
小鮮肉陪同、後宮特別座…被騷擾男開直播稱「不只對我」爆料王丹習慣

小鮮肉陪同、後宮特別座…被騷擾男開直播稱「不只對我」爆料王丹習慣