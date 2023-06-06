西語裔選票逐漸流向共和黨 拜登要扭轉2020年錯誤

西語裔向來是民主黨的鐵票倉，但近來的選舉，西語裔選票有漸漸向共和黨移動的跡象，令拜登團隊警覺。(Getty Images)

丕優研究中心(Pew Research Center)多次民調均顯示，西語裔長久以來力挺民主黨 ，但最近漸多跡象顯示共和黨 已在西語裔選民中有斬獲；拜登 總統2024年尋求連任，現矢言扭轉2020年選戰所犯錯誤，要以正確訊息宣傳，以及有實質的政策，試著維持民主黨在日益壯大的西語裔選民中的優勢。

美聯社5日報導，拜登2020年選戰時，犯下錯誤，似乎迎合外界貶低西語裔的刻板印象，招致某些西語裔選民的強烈反彈，證明雖然接觸他們很重要，但未能在文化上撥動西語裔的心弦，反而徒勞無功。

西語裔選民因為有實質的政策，例如健保、經濟事務，向來支持民主黨，但愈來愈多跡象顯示，共和黨已打入民主黨的西語裔鐵票倉，讓人感覺民主黨要很賣力才能維持自己的西語裔優勢。

美聯社Vote Cast民調指出，民主黨候選人2022年期中選舉取得57%的西語裔選票，相較於拜登2020年勝選時的63%、2018年的66%，都告減少。相形之下，期中選舉投給共和黨的西語裔來到39%，比前總統川普2020年得到的35%略微上升。

共和黨籍邁阿密市長蘇雅瑞茲(Francis Suarez)表示，民主黨未能與西語裔聯繫起來，有時還採用錯誤的代稱來稱呼他們，反而傷害西語裔，於是替共和黨造出大好機會，現在很多西語裔真正在乎的命題，替他們宣傳的反而是共和黨。

民主黨相信自己就政策面仍在西語裔取得上風，另外，共和黨以前的難聽說詞，例如川普主政前後，把來自墨西哥的移民形容成強暴犯及罪犯，還是讓西語裔會支持民主黨。

民主黨策士瑪麗亞‧卡爾東娜(Maria Cardona)認為，西語裔並不像某些活躍人士形容的，因為民主黨動員方式有誤，而疏離民主黨；拜登連任競選陣營正以史上最大投資在動員西語裔選民，這一點鑑於每30秒就有一名西語裔屆滿18歲、成為有投票權公民，而格外重要。2024年選舉前，西語裔選民會比2020年多出大約400萬人。

拜登連任選戰發言人蒙諾茲(Kevin Munoz)表示，總統上任的前二年專注於解決許多西語裔家庭面臨的問題，例如降低健保成本、創造薪酬很好的就業機會、催生小企業、重開學校，打擊社區的槍枝暴力。

其他民主黨人也表示，記取以往用錯代稱而無法取得西語裔共鳴的教訓，未來再接觸西語裔，相信會有改善。