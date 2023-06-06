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費城期中選舉投票率驟降 民主黨憂心影響2024大選

編譯陳韻涵／綜合5日電
費城在最近選舉中都助民主黨在賓州拿下勝利，但2022年的期中選舉費城的民主黨選民投票率大幅下滑，尤其是非裔，讓民主黨很緊張。（美聯社）
費城在最近選舉中都助民主黨在賓州拿下勝利，但2022年的期中選舉費城的民主黨選民投票率大幅下滑，尤其是非裔，讓民主黨很緊張。（美聯社）

賓州費城長期助民主黨的總統、州長和聯邦參院候選人拿下勝利優勢，抵消共和黨在賓州大部分地區的優勢，但近期趨勢顯示，費城選民勢微，讓民主黨擔心2024年大選投票結果。

華盛頓郵報報導，2022年期中選舉賓州全境的投票率提升，但費城僅43%選民投票，比2018年的49%少。

費城城市委員會(Philadelphia City Commissioners)數據顯示，費城5月16日舉辦市長初選時，費城近80萬名民主黨登記選民中，只有32%的人投票。

賓州前州議會議員、費城民主黨主席布雷迪(Bob Brady)當時表示，「我感覺不妙，原以為競爭力會提升投票率。我們已盡最大努力，但選民就是冷漠。」  

這股不祥趨勢影響民主黨，該黨仰賴都會區大量非裔選民的支持；去年期中選舉，威斯康辛州密爾瓦基(Milwaukee)的低投票率讓民主黨賠上威州參議會控制權。

華郵分析聯邦人口普查局(Census Bureau)的投票率調查數據報導，非裔選民的2022年全國投票率下跌近10個百分點，從2018年的51.7%降至2022年的42%。

鑑觀過往選舉，從夏皮羅(Josh Shapiro)選上賓州州長、費特曼(John Fetterman)當選聯邦參議員，都受惠於費城非裔的勞工階層選民，這群費城民主黨選民的投票率曾以七比一強押共和黨選民；拜登2020年選總統時也仰賴賓州郊區選民的票，讓他交出比2016年喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)2016年參選時更好的成績。

不過，民主黨策士與活躍人士目前擔心，費城選民近期投票率低迷，可能影響民主黨2024年總統大選的成績，民主黨籍的參議員卡西(Robert P. Casey Jr.)明年也準備爭取連任。

穆倫堡學院(Muhlenberg College)政治學教授波瑞克(Chris Borick)表示，「費城人向來是民主黨在賓州成功的引擎，當引擎熄火，民主黨人就要擔心了；如果我是民主黨人，我會擔心費城怎麼了，及其對選舉後果的廣泛影響。」

民主黨 費城 投票

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