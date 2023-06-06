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新罕州長放棄參選總統：共和黨愈多人角逐 對川普愈有利

編譯陳韻涵／綜合5日電
新罕州州長蘇努努5日宣布放棄參選總統，他也警告共和黨內太多人參選將有利於川普出線。（美聯社）
新罕州州長蘇努努5日宣布放棄參選總統，他也警告共和黨內太多人參選將有利於川普出線。（美聯社）

新罕布夏州長蘇努努(Chris Sununu)5日表示，他不會尋求共和黨的2024年總統大選提名，對於愈來愈多人宣布加入共和黨初選，他呼籲「無望勝選的參選人要有退出的勇氣和修養」，「否則只是爭搶當前總統川普的副手罷了」。

蘇努努寫道，「沒有人能阻止參選人加入戰局。今年冬季前，支持率只有個位數的任何人，都應鼓起勇氣喊停。」

48歲的蘇努努經常批評川普，他先在「有線電視新聞網」(CNN)宣布不會角逐提名，之後又在社群媒體貼文，並投書「華盛頓郵報」專欄。

蘇努努推文寫道，「我不會尋求2024共和黨大選提名，擁擠的提名選戰代價太高，只要獲得35%的選票就能贏得提名資格，我會確保這種情況不再發生。」

美聯社報導，川普2016年在共和黨初選第一個投票的新罕州僅以35%得票率便拿下提名資格，因為眾多對手分散選票。 

川普的競選團隊樂見眾人加入初選戰局，愈多人加入，川普愈有機會獲得提名。 

蘇努努坦言，就算他不加入戰局，2024年共和黨白宮競逐之戰仍然激烈。

蘇努努表示，他將支持共和黨最終推出的候選人；但他在華郵專欄中論述，共和黨必須選擇遠離川普的「矯正道路」，「如果川普獲提名，共和黨將再吞敗仗，就像2018年、2020年和2022年一樣，無庸置疑，我不願再見到不戰而敗的情形」。

蘇努努寫道，川普在任期間未能兌現「抽乾華府沼澤」(drain the swamp，從根源改變政治生態)、確保邊境安全並實施財政紀律等承諾，且官司纏身。

提名 共和黨 川普

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