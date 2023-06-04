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NBC：領糧券家庭成員多有工作 貧困才是生活挑戰

記者顏伶如／綜合報導
圖為華盛頓一教堂擬免費提供給遊民的火雞。(美聯社)
圖為華盛頓一教堂擬免費提供給遊民的火雞。(美聯社)

債限法實施上路後，民眾領取俗稱糧食券的「營養補充援助計畫」(SNAP)必須提供工作證明的規定，年齡將擴大為18歲至54歲。這個改變意味著50多歲的身心障礙人士、有親屬需要照料的民眾，即使身為低收入族群，申請糧食補助時將喪失資格或面臨官僚系統刁難。

不過，領取糧食券者必須要工作的規定，退役軍人、無家可歸者、剛離開寄養家庭的年輕人可享豁免。白宮與民主黨將這一點視為債限談判中取得勝利。

保守派意見領袖與智庫機構指出，對領取糧食券者加強工作要求是必要措施，好讓更多失業民眾重返職場，尤其是目前勞工市場缺工嚴重，大量職缺不斷增加。

不過，國家廣播公司(NBC)根據人口普查局數據分析卻發現，事實狀況相當複雜。

報導中舉例說，領取糧食券的絕大多數家庭，每人每月領取福利平均為230元，家庭成員已經都有工作，貧困是生活的最主要挑戰。

聯邦統計顯示，4250萬人領取聯邦糧食補助，其中每五戶家庭裡有四戶家庭至少一名家庭成員有工作。

某些領取糧食券的家庭有多名成年人成員，有些人有工作，有些則無業。自由派智庫機構「預算與政策優先項目研究中心」(CBPP)糧食券策略部主任波登(Ed Bolen)指出，沒有工作的家庭成員可能從事其他形式的勞動，例如照顧小孩或老人。

波登說，民眾其實是比較希望有工作的，因為透過工作可以獲得的薪酬遠遠超過糧食券。他舉例說，尤其對於同事流動率較高行業的民眾來說。糧食券就像民眾找工作期間的「橋梁」，只是暫時依靠。

勞動經濟學者凱薩琳‧愛德華茲(Kathryn Edwards)說：「所謂低收入階級不工作的說法，其實是個文化迷思(cultural myth)。」她舉例說，領取糧食券的民眾常常是零工兼差者，或從事時間不固定的某些勞動，糧食補助讓這些民眾與他們的家人三餐得以溫飽。

糧食券 低收入 人口普查

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