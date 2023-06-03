台劇「人選之人」編劇 曝遭中國流亡詩人性騷：他問我大不大

「人選之人」編劇簡莉穎在臉書自述遭性騷過程。(圖：大慕影藝提供)

近來在台灣火紅的台劇「人選之人──造浪者」編劇簡莉穎2日在臉書發文，指她也有被性騷擾 的經驗，對象則是知名中國流亡詩人貝嶺，簡莉穎在長文中細述了當時過程。

「人選之人」戲劇除了政治主題外，另一重點是關於職場的性騷，近日台灣民進黨接連爆出過去的性騷擾案被壓下來，蔡英文總統及黨主席賴清德都出面道歉。

該劇編劇簡莉穎在臉書寫下她親身經驗，指稱她被某個業界前輩性騷，對方甚至口出穢言，她寫下：「他抓著我的手觸碰他的陰莖，問我：『大不大？大不大？』她說曾很害怕撕破臉，過程中也檢討自己是否讓對方誤會甚麼？但最後在朋友鼓勵下，「我不要檢討自己，他不該對我做那些事。對，他不該，吃屎吧。」

簡莉穎貼文指出，大三那年，她在文大戲劇系修導演 課，想導蘇珊桑塔格的劇本「床上的愛麗絲」，她想找出所有桑塔格的書來讀，彼時在網路上查到桑塔格的中譯本，是由貝嶺，一位中國流亡作家所出版的。網路上還可以查到他曾經被蘇珊桑塔格救援，跟桑塔格是朋友。

簡莉穎寫信給貝嶺表示想購買所有桑塔格的書，也很意外又驚喜的收到了回信，她自陳，對文學以及文學還能做什麼充滿著想像，也對所謂「流亡」充滿著好奇，既同情又尊敬。之後她收到一箱桑塔格的書，「我超開心，認真準備著導演課。」

貼文說，之後收到貝嶺要回台灣約她見面的信，當然也就答應了。

貼文說，見面那天，貝嶺約她到他住處巷口，她那天有點發燒。貝嶺拿著一個氣墊床，要她幫忙一起扛上他的臨時住處。簡莉穎的貼文說，「我的外型就是一個中性的女同志 ，所以我也覺得沒什麼，我幫著他一起把床墊扛上他的住處。」貼文指出，「他說我可以在客廳看書，我看了一會書，然後他要我到他剛放好的氣墊床坐坐，畢竟我有點發燒。」

貼文指出，「我坐好後，他壓上來，親我，撫摸我，我瞬間不知道怎麼反應，然後他抓著我的手觸碰他的陰莖，問我：「大不大？大不大？」我還記得他的陰毛的觸感，我完全不知怎麼反應，我把手縮回來。然後他隔著褲子在我身上磨蹭，做一些性交的動作。」

「我第一時間想的是，我一看就是個女同志吧！到底哪裡讓你誤會了？」貼文寫道。

「然後我說我發燒不舒服，一切沒有進行下去，我走回客廳，我還怕太尷尬，持續拿起剛剛的書來看，但我已經一個字都看不下去，我已經忘記我是怎麼離開的。」

簡莉穎貼文裡說，後來漸漸沒跟貝嶺聯絡，最後一次是他打電話叫她去聯絡文大的詩社幫他念詩搞行動，她終於發脾氣，「我說如果把我當成你的迷妹、叫我要幹嘛就幹嘛那你真的搞錯了，之後沒有聯絡。」

簡莉穎寫道，「我相信我不是唯一一個。」

貼文最後說，「我從此理解，某些人背著流亡、藝文前輩身分，因為好像因為做了一些價值理念類似的事而受難，小時候的我會同情與尊敬這種受難，想禮遇他、尊敬他、聽他分享、愛護他，但其實他們超級享受這種受難，透過受難而來的特權去占盡各種便宜。」