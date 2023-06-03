美中高層互動 中情局長伯恩斯5月曾密訪中國

雖然中國拒絕在新加坡美中兩國國防部長會談，但中情局長伯恩斯（中）上月才密訪中國，顯示美中高層之間並未完全斷線。（美聯社）

在英國「金融時報」率先報導中央情報局長伯恩斯(William Burns)上月秘密訪問中國，並與中方情報官員會談後，美國政府匿名官員2日證實這項報導。在偵察氣球事件讓美中高層溝通不順暢的情況下，拜登 總統派遣他其中一名最信賴的高層官員訪問中國，凸顯他對美中關係急劇惡化的嚴重關切。

匿名官員證實 促溝通管道暢通

該名政府官員說，「上個月，伯恩斯局長前往北京 ，會晤了與他的中方對等官員，並強調在情報領域維持溝通渠道暢通的重要性」。除此之外他沒透露詳情。

「金融時報」早前率先披露伯恩斯訪問中國，但中情局及白宮 當時拒絕置評。報導指伯恩斯是在拜登5月19日至21日出席日本廣島G7峰會之前密訪北京。

白宮國安會前高層官員、現任清華-卡內基全球政策中心主任的韓磊(Paul Haenle)也表示，派遣伯恩斯出訪北京的最大的好處，就是他既受到國會兩黨議員的尊重，又為中方官員熟悉，「中方更歡迎這種幕後對話的機會」。

華爾街日報報導，拜登非常倚重伯恩斯執行秘密任務，包括2021年8月美國完成撤出阿富汗前，與神學士(塔利班)政權最高領導人會晤；2021年11月訪問莫斯科，警告俄方不要入侵烏克蘭；去年拜登也曾派遣伯恩斯到國會，勸說時任眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)不要訪問台灣。

持續緊張 美中關係「加裝護欄」

長期以來，拜登政府一直推動美中高層官員互動，以便為持續緊張的美中關係「加裝護欄」，但中方對此興趣不大；在今年2月中國偵察氣球遭美擊落事件後，兩國高層的溝通更幾乎停止。

伯恩斯因此也成為副國務卿薛曼(Wendy Sherman)2021年11月訪問天津後，出訪中國的拜登政府最高層級官員。

同樣是在5月份，白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)在維也納與中共中央外辦主任王毅舉行兩天共約十小時的會晤，直到會晤結束後，雙方才向媒體公布消息。