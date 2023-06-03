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中國歐亞事務特別代表李輝：俄烏未關和談大門

記者陳宥菘／綜合報導
中國政府歐亞事務特別代表李輝2日在吹風會上說，烏克蘭和俄羅斯都未關上和談大門。(中新社)
中國政府歐亞事務特別代表李輝2日在吹風會上說，烏克蘭和俄羅斯都未關上和談大門。(中新社)

中國政府歐亞事務特別代表李輝2日表示，他這次訪問俄烏等國期間，感受到各方都支持政治解決烏克蘭危機，俄方表示從不反對和談；烏方也表示珍視和渴望和平。他感覺到俄烏並沒有關起和談的大門。

央視新聞報導，李輝5月15日至26日訪問烏克蘭、波蘭、法國、德國、歐盟總部和俄羅斯，就政治解決烏克蘭危機同各方進行廣泛接觸和交流，闡述中方立場主張，聽取各方意見建議，凝聚更多國際共識。

李輝結束訪問後，2日在北京向中外媒體記者介紹了訪問情況，他談到三點突出的感受：

第一是各方對中方的努力予以積極評價，都希望和平解決危機。無論是烏克蘭還是俄羅斯，還是歐洲國家和歐盟，各方都認可中方促和努力，都支持政治解決烏克蘭危機，都希望中方發揮積極作用，都願意與中方深入溝通交流。

二是戰爭升級風險依然高起。當前戰事還在延宕升級。目前看各方坐下來談判和談出成果，可能還面臨著很多困難。只要是有利於緩和局勢，推動談判的事，中方都願意去做。

第三是各方對危機外溢風險高度關注，特別是對核安全、人道主義問題，還有糧食安全等問題十分擔憂。

李輝說：「這次訪問，我還感受到各方都支持政治解決烏克蘭危機，俄方表示俄羅斯從不反對和談，一直支持通過政治途徑解決問題。烏克蘭方面也表示珍視和渴望和平。我感覺到雙方並沒有關起和談的大門」。

他表示，中方認為如果真想要讓戰爭停下來，挽救生命，實現和平，就應該「停止向戰場輸送武器」，否則只會不斷推高緊張局勢螺旋式上升的這個風險。

烏克蘭 俄羅斯 歐盟

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