30萬人vs.350人…美中留學生嚴重失衡 美駐華大使憂心

在美國校園的中國留學生約有30萬人，而中國校園的美國留學生只有350人，差距很大。圖為北卡大學校園，有許多國際學生。(路透)

在目前美中關係持續緊張下，各自的留學生 雖然不能解決衝突，但未來他們可能成為處理雙方關係的核心；可是兩國留學生的數字卻出現嚴重失衡狀態。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，根據美國國務院 的數據，目前在中國留學的美國人僅約350人，加上過去三年中國因新冠疫情 而實施嚴厲封鎖措施下，到中國的美國學生幾乎已停滯；相比之下，在美國各級學校及大學的中國學生人數約為30萬。

美國駐中國大使伯恩斯(Nicholas Burns)擔心，這種失衡狀態可能會對兩國關係產生長期影響。

他上月在使館內為到美國的留學生舉行活動時接受採訪說，兩國年輕人有必要相互熟悉；他說，「美國學生需要說普通話並學會適應這裡的生活，這樣無論他們是在私營機構還是公共部門，都能了解這個地方的運作方式。」

伯恩斯更指出，增加在華美國學生的數量，對培養美國政府「下一代中國問題專家」至關重要。

美國國務院數據顯示，十年前在中國的美國留學生有有近1萬5000人；歐巴馬總統曾在2009年宣布，計畫到2014年時，鼓勵10萬名美國人到中國留學，他後來宣稱已達到這個目標。

可是新冠疫情的爆發，中國與外國的學術交流項目迅速取消，國際學生陸續離開中國；而美國留學生的數量，更早在疫情前就已在下降。

在人數下降的同時，美中關係也因貿易、人權及台灣等問題而持續惡化，更少美國人願到中國留學。

形成鮮明對比的是，非洲、拉丁美洲及亞洲其他地方的學生，愈來愈被中國的世界一流大學及所提供的獎學金吸引。

伯恩斯表示正在與美國的大學合作，鼓勵美國學生回到中國，但他也認為中國政府可以多些作為，例如放寬簽證及營造一種歡迎美國學生回來的氛圍。

一名來自華盛頓特區的22歲留學生最近返回中國的大學校園，她承認對未來有很多未知數，但回來仍是值得的，美中緊張關係反令中國校園更具吸引力。