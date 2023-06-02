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學貸償還已延8次 債限法案通過後恐難再延…還款要點一次看

記者顏伶如／綜合報導
聯邦學貸可能在今年9月開始重新還款。圖為支持減免學貸的團體2022年8月在白宮前集會。(Getty Images)
聯邦學貸可能在今年9月開始重新還款。圖為支持減免學貸的團體2022年8月在白宮前集會。(Getty Images)

由於疫情期間的紓困措施，聯邦學貸償還從2020年3月以來已經八度延展，但拜登總統與眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)達成的債限協議法案當中，6月30日後的60天就要重新開始還款，時間大約在今年9月1日，與先前拜登排訂的日期接近；不過，債限法案在國會通過立法之後，拜登幾乎就失去了利用行政權限繼續延長暫停學貸償還的空間。

聯邦學貸暫停償還讓大約2700萬名借款人暫時減輕負擔，另有700萬人因為學貸違約遭到薪資扣押(wage garnishment)等處分，過去三年期間也暫時豁免；學貸暫停償還的同時，利息同樣暫停累計。

紐約時報報導，仍有聯邦學貸需要償還的民眾，如今財務狀況與2020年相比，可能已完全不同，因此必須花時間仔細評估各種條件。聯邦學貸重新還款的注意要點包括：

第一件事該做什麼？

要讓學貸借款機構能夠聯絡得上，因此可以到借款機構網站確認自己的電郵、通訊地址、電話號碼是否更新。如果不知道自己的借款機構為何，則可前往StudentAid.gov的個人帳戶底下的「學貸服務」(my loan servicer)專欄查看，或撥打免費電話1-800-433-3243洽詢聯邦學貸訊息中心(Federal Student Aid Information Center)。

何時開始重新還款？如何還款

重新還款第一份帳單到期之前至少三周，借款人會收到通知或繳款單，說明繳費金額與繳費期限。如果想要盡早知道，也可以自行聯絡學貸借款機構。

疫情發生之前選擇自動繳款(automatic payment)方式償還學貸的民眾，應該重新辦理恢復。借款機構會主動徵詢借款人是否恢復自動繳款，如果借款人沒有回應，自動繳款並不會重新啟動。

過去三年一直持續償還學貸的民眾，並不需要採取任何行動。

實在無力償還學貸，我該怎麼辦？

走頭無路的情況下，借款人可以申請暫停給付(deferment)或延遲還款(forbearance)，兩者都可以在短期之內暫停還款，但以長期角度來看將讓償還債務成本大增，例如延遲還款期間其實利息照算。

學貸 拜登 疫情

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