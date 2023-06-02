CNN：川普卸任後錄音檔外流 自稱持有機密文件

CNN報導，有一段錄音檔顯示川普明白他離開白宮後仍持有機密文件。圖為FBI在川普的海湖莊園搜出的文件。(美聯社)

聯邦檢察官取得一段錄音檔，內容攸關前總統川普 在2021年7月的一場會議中，提及他持有國防部可能對伊朗 策動潛在攻擊的機密文件。

有線電視新聞網(CNN)引述多個消息來源報導，這段錄音檔顯示川普明白他離開白宮後仍持有機密文件，且就川普所述，他了解卸任後處理解密文件的能力有限。

CNN報導稱並未聆聽錄音檔的內容，但根據多名消息人士形容，這段關於伊朗的內容長約兩分鐘，另有人說那只是會議的一小部分。

司法部特別檢察官史密斯(Jack Smith)聚焦該場會議，作為調查川普處理國安機密刑事案件的一環。

消息人士形容，這段音檔是起訴川普的「重要」證據，川普不斷宣稱他卸任後可持有「自動」解密的文件。

檢察官已在聯邦大陪審團成員之前，詢問證人關於這個錄音檔和文件，這段插曲讓調查員有機會偵訊川普任內的參謀首長聯席會議主席密利 (Mark Milley)相關問題。

這場2021年7月舉行的會議在川普位於新澤西州貝明斯特(Bedminster)的川普全國高爾夫球俱樂部(Trump National Golf Club)舉行，與會者包括白宮前幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)的兩位傳記撰稿人、公關人士馬丁(Margo Martin)和多名幕僚。消息人士指出，多名與會者並不具備可讀取機密資訊的安全權限，而梅杜斯本人不在場。

梅杜斯的自傳內容有同一場會議的相似內容，期間川普「提及密利製作的一項四頁報告，內容包含密利計畫攻擊伊朗、部署大量軍隊，並呼籲川普在任內採取更多作為」。

不過，CNN從消息人士方面獲得的消息指稱，川普所指的文件並非由密利撰述。

調查人員近幾個月已就此約談密利，讓它成為川普政府中遭特檢約談的最高階國安官員；密利的發言人巴特勒(Dave Butler)不予置評。

川普否認不法，川普競選團隊發言人表示，「洩密」是為了「升高川普身邊活動的緊張情勢」，「司法部持續干預總統大選，可恥；無根據的調查必須停止，且別再將納稅錢浪費在民主黨的政治目標上」。