我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約17歲學生「戴抗噪耳機」走鐵軌 聽不見火車鳴笛遭撞死

金山華人遭身分盜用 4萬無聲無息被偷走

CNN：川普卸任後錄音檔外流 自稱持有機密文件

編譯陳韻涵／綜合1日電
CNN報導，有一段錄音檔顯示川普明白他離開白宮後仍持有機密文件。圖為FBI在川普的海湖莊園搜出的文件。(美聯社)
CNN報導，有一段錄音檔顯示川普明白他離開白宮後仍持有機密文件。圖為FBI在川普的海湖莊園搜出的文件。(美聯社)

聯邦檢察官取得一段錄音檔，內容攸關前總統川普在2021年7月的一場會議中，提及他持有國防部可能對伊朗策動潛在攻擊的機密文件。

有線電視新聞網(CNN)引述多個消息來源報導，這段錄音檔顯示川普明白他離開白宮後仍持有機密文件，且就川普所述，他了解卸任後處理解密文件的能力有限。 

CNN報導稱並未聆聽錄音檔的內容，但根據多名消息人士形容，這段關於伊朗的內容長約兩分鐘，另有人說那只是會議的一小部分。

司法部特別檢察官史密斯(Jack Smith)聚焦該場會議，作為調查川普處理國安機密刑事案件的一環。

消息人士形容，這段音檔是起訴川普的「重要」證據，川普不斷宣稱他卸任後可持有「自動」解密的文件。

檢察官已在聯邦大陪審團成員之前，詢問證人關於這個錄音檔和文件，這段插曲讓調查員有機會偵訊川普任內的參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)相關問題。

這場2021年7月舉行的會議在川普位於新澤西州貝明斯特(Bedminster)的川普全國高爾夫球俱樂部(Trump National Golf Club)舉行，與會者包括白宮前幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)的兩位傳記撰稿人、公關人士馬丁(Margo Martin)和多名幕僚。消息人士指出，多名與會者並不具備可讀取機密資訊的安全權限，而梅杜斯本人不在場。

梅杜斯的自傳內容有同一場會議的相似內容，期間川普「提及密利製作的一項四頁報告，內容包含密利計畫攻擊伊朗、部署大量軍隊，並呼籲川普在任內採取更多作為」。

不過，CNN從消息人士方面獲得的消息指稱，川普所指的文件並非由密利撰述。

調查人員近幾個月已就此約談密利，讓它成為川普政府中遭特檢約談的最高階國安官員；密利的發言人巴特勒(Dave Butler)不予置評。

川普否認不法，川普競選團隊發言人表示，「洩密」是為了「升高川普身邊活動的緊張情勢」，「司法部持續干預總統大選，可恥；無根據的調查必須停止，且別再將納稅錢浪費在民主黨的政治目標上」。

川普 密利 伊朗

上一則

逼迫拜登談判、 獲2/3共和黨人支持 麥卡錫坐穩議長

下一則

川普猛批黨內競爭者 酸德桑提斯要改名 譏克利斯蒂胖

延伸閱讀

偷出白宮？川普錄音檔外流 自稱卸任後保有機密文件

偷出白宮？川普錄音檔外流 自稱卸任後保有機密文件
關鍵州愛阿華造勢 德桑提斯開砲批「他」左傾

關鍵州愛阿華造勢 德桑提斯開砲批「他」左傾
川普性侵敗訴 賓州婦女仍挺川：男人就是這樣

川普性侵敗訴 賓州婦女仍挺川：男人就是這樣
「男人就是這樣」川普性侵醜聞 不影響挺川派婦女票

「男人就是這樣」川普性侵醜聞 不影響挺川派婦女票

熱門新聞

在這波房價下跌趨勢中，西岸的舊金山跌幅最大，中間價位跌了22萬元之多。（Getty Images ）

房價跌勢「前所未見」 舊金山年跌22萬元

2023-05-30 05:57
中國的新冠疫情似又再起。圖為日前在西安舉行中亞峰會時，記者排隊作核酸檢測。（歐新社）

新冠變種XBB狂襲中國 周確診恐上看6500萬例

2023-05-26 14:37
前總統川普揚言，只要他選上總統，會立即以行政命令方式取消出生公民權。（美聯社）

川普要廢出生公民權…華裔黃金德勝訴 百年判例影響深遠

2023-05-31 13:28
位於南卡州里奇蘭郡加油站旁便利商店，遭當地憤怒的民眾侵入並在牆上塗鴉，警方已拉起封鎖線。（美聯社）

南卡便利店槍響 少年疑偷瓶裝水 遭華裔店主射殺

2023-05-31 10:31
根據兩黨達成的債限預算協議，白宮同意有關照顧退伍軍人的福利預算，在2024年預算凍結，不會刪減。圖為華府陸軍國民兵沃夫28日向參加國殤日遊行的「滾動不息」的機車隊伍致敬。(美聯社)

債限協議6關鍵 擴大領福利者工作規定 具指標意義

2023-05-29 14:35
商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）。（Getty Images）

商務部長雷蒙多：不會容忍中國封殺美光

2023-05-27 16:02

超人氣

更多 >
參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上

參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上
只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心

只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心
台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大

台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大
AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊

AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊
利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行

利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行