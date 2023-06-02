52：46 參院阻擋學貸減免計畫 拜登將否決

聯邦眾院和參院相繼否決了拜登總統的學貸減免案，白宮已表態拜登將會動用否決權否決國會的決議。圖為拜登與教育部長卡多納。（美聯社）

聯邦參院1日以52比46的票數，決議阻擋拜登 總統「學生貸款債務減免計畫」，將送交拜登簽署；上月白宮已表明，拜登將動用否決權，否決該決議；儘管如此，學貸 減免計畫仍面臨更大考驗，保守派占多數的最高法院預計本月將裁決該減免計畫，最高法院支持的機會渺茫，形同拜登的政策受挫。

曼欽、特斯特等人倒戈

參院1日的表決有明顯的黨派立場，在兩黨勢力差距微小下，多數參議員都以黨派意向投票，但部分溫和派民主黨 參議員在最終投票中，與共和黨人一致阻攔該計畫，包括西維吉尼亞州民主黨參議員曼欽(Joe Manchin)、蒙大拿州民主黨參議員特斯特(Jon Tester)，以及亞利桑納州獨立黨派參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)，都與共和黨意向一致；曼欽稱他之所以同意阻攔，是「因美國無法再負擔4000億元的國債」，且不應讓已還清貸款或沒有上大學的民眾承擔這些債務。

圖為支持減免學貸的團體。(Getty Images)

眾院上月才通過阻擋

拜登計畫給年收入低於12萬5000元的學貸申請者，取消1萬元的聯邦學貸債務，給獲得聯邦裴爾助學金(Pell Grants)資助者減免2萬元，預計會有4000萬人受惠。

參院阻攔拜登學貸計畫的決議僅需「簡單多數」即可通過，再遞交拜登簽署，但白宮上月已警告，拜登會動用否決權；上月聯邦眾院已通過阻攔拜登學貸減免計畫的決議，其中緬因州民主黨眾議員谷爾登(Jared Golden)，以及華盛頓州民主黨眾議員培雷茲(Marie Gluesenkamp Perez)投了與共和黨立場一致的票。

最高法院本月將裁決

儘管拜登將動用否決權，這項減免學貸計畫面臨的真正挑戰還在後面，本月最高法院將裁決該計畫的有效性，九位大法官中有六名保守派，因此該計畫獲得大法官支持的希望微乎其微。

共和黨人認為，拜登政府的減免學貸計畫會給納稅人帶來沉重負擔，且對已還清貸款或沒有上大學的人不公平；無黨派組織國會預算處(Congressional Budget Office)預計，若最高法院裁定拜登的學貸減免計畫不可實施，聯邦政府在未來十年內，有望削減3150億元赤字。

拜登政府表示，高等教育的成本已成為美國中、低收入族群的「終身負擔」，該債務減免計畫將為民眾減負，於新冠疫情後進一步給民眾提供喘息的機會。