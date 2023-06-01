南海上空美中「鬥機」畫面曝光 互控對方挑釁

美國印太司令部公布的視頻截圖顯示，一架中國殲16戰機5月26日以「不專業」方式在南中國海上空攔截一架美國空軍的RC-135偵察機。(Getty Images)

針對中國戰機上周在南海上空攔截美國偵察機，國務卿布林肯 (Anthony Blinken)5月31日將此事件歸咎於中方飛行員，並呼籲北京 當局同意加強溝通。

五角大廈 指控中國戰機飛行員上周在南海上空以「不專業」方式飛行，挑釁美國偵察機，但北京也反控是美方挑釁。

正在瑞典訪問的布林肯告訴記者，美方飛機「是在國際空域飛行，進行例行任務」。他又說：「最近幾個月有連串此類行動，不只針對我們，還有其他國家。」

他表示：「我想這正好凸顯出為何我們有正常和暢通的溝通管道至為重要，順帶一提，這也包括我們兩國國防部長間的溝通管道。」

兩國防長面談告吹

五角大廈表示，中國國防部長李尚福已拒絕在本周出席新加坡的香格里拉對話(Shangri-La Dialogue)時，與美國國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)會談。

布林肯表示：「最危險的事莫過於不進行溝通，並因而造成誤會或溝通不足。」他說：「我們已一再表示，儘管我們和中國真的競爭激烈，我們也希望確保不會轉變成為衝突，而要達成這點，最重要的起點就是有正常的溝通管道。」

五角大廈表示，5月26日在南中國海(南海)上空，一架中國解放軍所屬的殲16戰機，先是出現在美軍RC–135電偵機的右舷，緊跟一陣，接著突然加足速度，衝到RC–135前方，五角大廈指控，中國殲16刻意迫使美國飛機，在殲16發動機製造的湍流當中飛航，嚴重影響飛安。

從事件發生到新聞發布共歷經四天，正好是在北京正式回絕兩國防長李尚福與奧斯丁在新加坡防務論壇「香格里拉對話」場邊會晤的翌日。

美方宣稱RC–135當時正在南海國際空域進行安全、常規的行動。但解放軍南部戰區發言人張南東表示，美軍偵察機「蓄意闖入我訓練區域實施偵察干擾」，解放軍南部戰區組織空中兵力全程跟蹤監視，處置依法依規，操作專業規範。

中國外交部發言人毛寧回應，美方長期、頻繁派艦機對中國進行抵近偵察，嚴重危害中國的國家主權安全，這種挑釁性的危險行動是引發海上安全問題的根源，美方應當立即停止此類危險的挑釁行動，中方將繼續採取必要措施，堅定維護自身的主權安全。

美國高層國防官員說，美方不認為這是由飛行員獨立操作完成的，美方相信這是在南海、東海、台海和其他地方看到的更廣泛模式的一部分。