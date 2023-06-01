美曝殲16攔截影片控「不必要的挑釁」 中：惡人先告狀

美國印太司令部公布的視頻截圖顯示，一架中國殲16戰機5月26日以「不專業」方式在南中國海上空攔截一架美國空軍的RC-135偵察機。(Getty Images)

美國印太司令部公布一段中國解放軍 殲16戰機攔截美軍RC-135偵察機的影片，並指控殲16戰機進行不必要的激進動作，解放軍南部戰區發言人則批評美方「惡人先告狀」。中共 官媒「環球時報」5月31日晚間指出，美軍抵近偵查，最近距離中國的海岸線僅50公里。

報導援引衛星遙感地理空間分析公司覓熵科技的數據指出，美軍這架RC-135V電子偵察機編號為64-14841，5月26日從位於日本沖繩縣的美軍嘉手納空軍基地起飛，向西南方向飛至中國東南省份的外海。公開的飛機ADS-B資料顯示，這架偵察機在對中國抵近偵察的過程中，最近處離廣東省揭陽市惠來縣海岸線約50公里。

報導還引述中國軍事專家傅前哨解讀指出，這意味著這架美軍偵察機幾乎是貼著中國的領海線在飛行。傅前哨表示，美軍偵察機如此近距離的抵近活動，「其目的不言自明，此時我軍出動戰機驅離 完全必要且合理」。

另一位匿名空軍專家提到，中國戰機從美方飛機飛行航向的前方高速通過、然後向遠離中國海岸的方向轉彎，「就是向對方示警並要求其盡快向我機指示方向轉彎，遠離我方空域。這種警示性機動通常會進行多次，直至外機改變航向為止」。

傅前哨則指出，這個飛行動作「警告意味明顯」，但他說，「讓美軍偵察機進入我軍戰機的尾流區，算是較為輕微的警告動作，如果美軍戰機嚴重危害我們的國家安全，相信我軍會採取其他行動」。