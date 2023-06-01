他們憂心…美國製造商：雞蛋全放中國籃子 風險不小

圖為廣東工業區。(新華社)

華爾街日報(WSJ)報導，美中關係緊張，加上烏克蘭 戰爭，因深怕爆發軍事衝突，以及日益升高的安全憂慮，已使得不少在中國投資 的美國製造商重新思考平衡風險與較低生產成本，以降低對中國市場的依賴。

總部在明尼蘇達州的船舶製造商「戶外灰鴨」( Grey Duck Outdoor)在深圳的工廠，靠方圓幾哩內的生意夥伴提供各種零組件與建材；老闆波森(Rob Bossen)說，儘管他和供應商的關係很好，俄羅斯入侵烏克蘭讓他想到，若類似事情發生在中國，他該怎麼辦？「所有的雞蛋放在中國籃子裡，風險可不小。」

有些企業正研擬替代供應鏈 ，或是籌畫在中國數十萬家工廠無法生產情況下，可在其他地方生產的產品；但中國作為製造業大國的地位，一時尚無別國可取代，它綿密的供應鏈網絡，別處也一時難以複製，像戶外灰鴨這樣的外商，實在進退兩難。

聯合國工業發展組織說，全球製造業，中國占31%，規模幾乎是美國(17%)的兩倍，它還是美國產品的重要市場。

某些企業主管說，美中兩國的企業利益仍緊密連結。中國外交部說，本周到中國訪問的馬斯克就認為，兩國經濟不應脫鉤。蘋果執行長庫克3月訪中時也說，蘋果和中國相輔相成，共同成長，已有數十年的歷史。

總部在匹茲堡的油漆生產商PPG在中國的15個工廠，雇用了4000名中國勞工，當地生產的產品，也全部在中國踃售，執行長納維許(Tim Knavish)說，中國是它公司的前三大客戶之一。鑒於俄國入侵烏克蘭，導致PPG註銷在俄2億9000萬元資產的教訓，他說他也在思索，「必要時」在中國該採取哪些行動。他說，PPG特別謹慎處理在中國的智慧財產和資料。

納維許說，「我們沒有把頭埋在沙裡。舉目所見，確實讓人擔憂。要不要進一步投資中國，我們極度小心謹慎。」

美企在中國的法律顧問哈里斯(Dan Harris)指出，另一對美企不利的因素是，中國的司法體系對美國公司越來越不友善，但要外移，不是那麼容易，例如越南，建廠土地已很難找。

專門仲介美商與亞洲承包商的亞歷山大(David Alexander)說，影響美中兩國對話語氣的是兩國的政治，兩國的產業界「總要繼續做生意」。