他們憂心…美國製造商：雞蛋全放中國籃子 風險不小
華爾街日報(WSJ)報導，美中關係緊張，加上烏克蘭戰爭，因深怕爆發軍事衝突，以及日益升高的安全憂慮，已使得不少在中國投資的美國製造商重新思考平衡風險與較低生產成本，以降低對中國市場的依賴。
總部在明尼蘇達州的船舶製造商「戶外灰鴨」( Grey Duck Outdoor)在深圳的工廠，靠方圓幾哩內的生意夥伴提供各種零組件與建材；老闆波森(Rob Bossen)說，儘管他和供應商的關係很好，俄羅斯入侵烏克蘭讓他想到，若類似事情發生在中國，他該怎麼辦？「所有的雞蛋放在中國籃子裡，風險可不小。」
有些企業正研擬替代供應鏈，或是籌畫在中國數十萬家工廠無法生產情況下，可在其他地方生產的產品；但中國作為製造業大國的地位，一時尚無別國可取代，它綿密的供應鏈網絡，別處也一時難以複製，像戶外灰鴨這樣的外商，實在進退兩難。
聯合國工業發展組織說，全球製造業，中國占31%，規模幾乎是美國(17%)的兩倍，它還是美國產品的重要市場。
某些企業主管說，美中兩國的企業利益仍緊密連結。中國外交部說，本周到中國訪問的馬斯克就認為，兩國經濟不應脫鉤。蘋果執行長庫克3月訪中時也說，蘋果和中國相輔相成，共同成長，已有數十年的歷史。
總部在匹茲堡的油漆生產商PPG在中國的15個工廠，雇用了4000名中國勞工，當地生產的產品，也全部在中國踃售，執行長納維許(Tim Knavish)說，中國是它公司的前三大客戶之一。鑒於俄國入侵烏克蘭，導致PPG註銷在俄2億9000萬元資產的教訓，他說他也在思索，「必要時」在中國該採取哪些行動。他說，PPG特別謹慎處理在中國的智慧財產和資料。
納維許說，「我們沒有把頭埋在沙裡。舉目所見，確實讓人擔憂。要不要進一步投資中國，我們極度小心謹慎。」
美企在中國的法律顧問哈里斯(Dan Harris)指出，另一對美企不利的因素是，中國的司法體系對美國公司越來越不友善，但要外移，不是那麼容易，例如越南，建廠土地已很難找。
專門仲介美商與亞洲承包商的亞歷山大(David Alexander)說，影響美中兩國對話語氣的是兩國的政治，兩國的產業界「總要繼續做生意」。
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