中國拒絕防長會談 鄧聿文：美中關係春暖花未開

美中關係只能說有初春的暖意，但還不到開花的程度。雙方需要慢慢累積共識，然而過程會相當緩慢和煎熬。（路透）

美中高層近來陸續會面，但中國拒絕雙方國防部長在香格里拉對話期間會談。中國政治學者鄧聿文認為，美中關係只能說有初春的暖意，但還不到開花的程度。雙方需要慢慢累積共識，然而過程會相當緩慢和煎熬。

鄧聿文這篇以「中美春暖花未開」為題、在德國之聲（Deutsche Welle）發表的文章指出，中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅與美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）5月10、11日在維也納會晤後，美中高層陸續會面，中國商務部長王文濤就先後與美國商務部長雷蒙多 （Gina Raimondo）、貿易代表戴琪 舉行會談。

同時，中國新任駐美大使謝鋒日前赴華盛頓上任後，即會見美國美國國務次卿盧嵐（Victoria Nuland）；另一方面，包括雷蒙多、國務卿布林肯（Antony Blinken）及氣候特使凱瑞（John Kerry）等美方官員也相繼表示希望訪問中國。

鄧聿文指出，截至目前，美中高層接觸仍侷限在經貿領域，且看起來更多地是由美方主動發起，中方則處於「冷靜觀察狀態」。而美方想要打破雙方的這種外交僵局，可能有3個原因。

他分析，一是美方事後發覺對氣球事件「有些小題大做，過度炒作」，誇大了中國的間諜氣球對美國的危害性；二是美國最近諸如債務上限等「麻煩事很多」，且台海形勢愈加嚴峻，雙方需要設立護欄，而氣候等全球性問題也需美中共同解決；三是美方不排除想在輿論上製造效果，將中斷交流對話的責任歸咎中方，讓中方承受國際輿論壓力。

鄧聿文認為，北京 取消美中高層交往，對華盛頓並非有利，但並非真的就不再與華盛頓打交道。取消高層互動只是北京表達一種姿態，只要華盛頓發出恢復交流的訊號，北京應會半推半就地予以響應，解除雙方高層交流的限制。

同時，北京也擔憂，如果對華盛頓的呼籲一直置之不理，確有可能被美國輿論作文章，把阻礙兩國交流的責任推到中方頭上。由於北京不希望給國際社會這種印象，就成為美中關係近期有某種回暖的背景因素。

但鄧聿文認為，從王文濤與雷蒙多、戴琪的會談內容來看，雙方仍是各說各話，強調各自立場，唯一的共識就是雙方同意繼續保持交流溝通。這顯示美中關係的回暖是非常脆弱的，隨時有可能被某個意外事件或美國的某項對中政策打斷。

他指出，如果雙方在利益有很大交集、相對能達成妥協的經貿領域都沒有任何共識，那麼在關乎各自戰略安全的外交和國防領域，要想取得任何一點共識，就更不可能。關鍵在於「信任缺失」，這是美中全部問題的癥結所在，沒有最基本的信任，雙方就只能全力以赴進行對抗。

鄧聿文認為，儘管有人指美中官員的會面只是「為見而見」，但還是有意義的。說不定能在多次會談中，雙方在某個議題上建立最低程度的共識，再慢慢地積累起更多共識，只是這將是一個相當緩慢和煎熬的過程，且目前遠未到建立共識的時候。

他最後表示，就美中關係的歷史趨勢而言，雙方尚未脫離寒冬。但就美國總統拜登（Joe Biden）上台以來的美中關係而言，雙方可能進入了「初春」，感受到某種「初春的暖意」。然而，這種暖意還不足以達到「讓花兒吐蕾的程度」。