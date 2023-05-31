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債限協議 油氣管公司、學貸機構、報稅軟體企業大贏家

編譯陳韻涵／綜合30日電
油氣管線公司、學貸機構、報稅軟體等企業破除違約噩夢，堪稱大贏家。圖為自由黨團成員諾曼(中)與其他議員在國會前面表態反對債限協議。(美聯社)
油氣管線公司、學貸機構、報稅軟體等企業破除違約噩夢，堪稱大贏家。圖為自由黨團成員諾曼(中)與其他議員在國會前面表態反對債限協議。(美聯社)

華府的債限協議並未出現股市狂歡行情，但油氣管線公司、學貸機構、報稅軟體等企業破除違約噩夢，堪稱大贏家；此協議對股市投資人而言，不確定性大幅消逝，也無疑是利多。

Equitrans Midstream油氣管線公司的股價30日盤終上漲35%，因為該協議中為延宕久的「山谷(天然氣)管線」(Mountain Valley Pipeline)。

民主黨參議員曼欽(Joe Manchin)表示，這條從西維吉尼亞州輸送天然氣到東南部的管道竣工，將降低能源費用。 

債限協議仍須經國會通過，且分析師示警長期延宕的計畫可能仍會有變化，但華爾街依舊看好Equitrans Midstream。環保團體與進步派人士對協議包含山谷管線感到沮喪，環團Sierra Club呼籲議員駁回此案，支持納入潔淨能源的提案。 

華爾街也看好SoFi等學貸公司會在舉債上限法案中受惠，因聯邦要求學貸貸款人夏末起恢復繳學貸；SoFi股價30日上午上漲5%。

BTIG政策研究主任博爾坦斯基(Isaac Boltansky)在備忘錄中寫道，這項協議「趨勢正確」，學貸融資的需求可能增加，但政府可能予以寬限期，考量目前借貸成本高，學貸再融資的「浪潮」可能不會出現。

協議同時也將把國稅局2024與2025財年共200億元的經費，用在非防禦領域。

博爾坦斯表示，國稅局經費縮減對H&R布洛克稅務公司(H&R Block)和報稅軟體TurboTax製造商財捷公司(Intuit)而言是好事。 

H&R布洛克稅務公司30日股價漲逾1%，財捷當天股價小幅上揚。

宏觀來看，債限協議對股市投資人而言，無疑是正向訊息，畢竟此法案消除了2025年1月之前違約或近乎違約的夢魘，而削減支出也不至於影響經濟。

高盛(Goldman Sachs)如此下結論：「不確定性大減，開支略減。」

華爾街銀行認為開支上限只會造成「非常溫和的成長影響」，比起資金隨通膨增長的基線預測，2024年和2025年支出占GDP的比率僅減少0.1%至0.2%。

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