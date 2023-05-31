IRS仍獲600億雇人查稅 共和黨人痛批像東德祕密警察

根據麥卡錫與白宮達成的債限協議，國稅局仍將獲得600億元經費用來查稅，引起共和黨議員不滿。圖為華府國稅局大樓。(路透)

拜登總統與眾院議長麥卡錫達成的國債上限協議，仍為國稅局 (IRS)保留十年600億元預算 ，以聘用8萬7000名查稅員，擴大全國查稅行動，引起共和黨 人不滿，痛批國稅局雇用查稅大軍，簡直就是前東德祕密警察史塔西(Stasi)翻版，並揚言要對債限協議投下反對票。

白宮一名官員在債限協議達成後表示：「國稅局可以繼續使用剩餘的600億元預算，並在未來數年內，用掉這筆預算。」

其實眾院早在1月和4月兩度投票刪減國稅局800億元預算；亞利桑納州共和黨聯邦眾議員畢格斯(Andy Biggs)30日在記者會上憤怒表示：「新(東德祕密警察)史塔西化身國稅局查稅員，他們就是國稅局的武裝部隊。」

喬治亞州共和黨籍聯邦眾議員克萊德(Andrew Clyde)也表示：「我是2013年國稅局查稅武裝部隊的受害者。」據了解，國稅局以申報不實為由，沒收克萊德資產超過90萬元，但最後退還稅款並道歉。

克萊德表示：「儘管這項災難性協議刪除拜登查稅大軍的預算，但白紙黑字不會說謊，實際上該協議刪減不到14億元預算。」

克萊德並指出：「這是共和黨在國會通過的第一項法律，我們廢除民主黨去年對國稅局浮濫編列的800億元預算，在眾院共和黨居多數的情況下，我們向國人承諾，這是我們的首要任務，但債限協議違反承諾。」

儘管國債上限協議刪減十年期800億元預算，但不會影響剩餘600億元預算的使用，白宮一位官員表示：「我們認為國稅局可以在短期內繼續運作，然後可能需要回到國會再要求編列額外預算。」並宣稱此為拜登總統「一大優先」。

拜登政府支持國稅局加大查稅力道，並宣稱2022年為聯邦政府帶來1240億元稅收，而且都是「來自於對富人和大企業積欠的稅金」，但根據國會審計處(GAO)2022年報告指出，2010至2021年間，「國稅局常規徵稅外獲得的大部分額外稅收，是來自年收入低於20萬元的納稅人。」