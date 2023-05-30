打工報酬高、選擇多 青少年今夏「樂賺」

調查發現，34%的青少年手上都有工作，較四年前多了四個百分點。（美聯社）

夏季到來，各地的餐廳、冰淇淋攤、遊樂園 、夏令營長期以來依賴青少年暑期打工來補充人手。而現在勞動力市場緊缺，出現「粥多僧少」的情況，青少年不僅報酬更高、選擇更多，許多州還放寬打工限制，這個夏天將是青少年賺錢的好時機。

美聯社報導，政府數據顯示，截至今年4月，16至19歲年齡層近34%有工作。相比之下四年前為30%(新冠疫情 爆發前的最後一個夏季)。據勞工部資料，現在每人平均約有1.6個職缺。

緬因Funtown Splashtown遊樂園的總經理哈欽森(Cory Hutchinson)表示，每周開放七天的話沒有足夠人手，今年夏季每周只開放六天，且關門時間從晚上9時提前到6時。

緬因州林肯學院(Lincoln Academy)高三生盧卡斯(Maxen Lucas)從15歲開始就在夏令營洗碗打工，也做過園丁、雜貨裝袋等，他說年輕人現在可以更挑剔，因為疫情過後大家的報酬都比較高。

青少年常選的打工地點如餐廳、零售商和遊樂園，今年4月時薪比去年上漲約5%；在疫情之前，這些行業的時薪每年成長率通常低於3%。

除了加薪來吸引年輕人打工，工時、年齡限制也漸放寬。如新澤西州 因沿海觀光區的遊客爆量，去年通過一項法律允許16、17歲的青年夏季每周工作時限從40小時提高到50小時。

威斯康辛州議員正在通過一項提案，允許14歲青年在酒吧和餐廳侍送酒精飲料；愛阿華州日前也立法允許16、17 歲青年在餐廳送酒水，並延長未成年人的工作時間。

一些家長讚賞更寬鬆的法律，新州56歲的莎莉‧盧瑟福(Sally Rutherford)說，這讓她17歲的兒子變得更獨立和負責任。

另一方面，兒童福利倡議人士者卻擔心保護未成年人的限制消退。

經濟學者表示，還有其他方法可以不增加青年負擔並解決勞動力短缺，也就是允許更多合法移民。來美國暑期打工的海外青年在疫情期間急劇下降，去年美國簽發近28萬5000個夏季打工旅遊簽證，低於疫情前約35萬個，雖然人數正在回升但未完全恢復。