我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Theranos荷姆斯今入獄吃11年牢飯 最擔心遭偷拍

點外賣送餐到府 這些收費名目你聽過嗎

打工報酬高、選擇多 青少年今夏「樂賺」

編譯廖振堯／綜合29日電
調查發現，34%的青少年手上都有工作，較四年前多了四個百分點。（美聯社）
調查發現，34%的青少年手上都有工作，較四年前多了四個百分點。（美聯社）

夏季到來，各地的餐廳、冰淇淋攤、遊樂園、夏令營長期以來依賴青少年暑期打工來補充人手。而現在勞動力市場緊缺，出現「粥多僧少」的情況，青少年不僅報酬更高、選擇更多，許多州還放寬打工限制，這個夏天將是青少年賺錢的好時機。

美聯社報導，政府數據顯示，截至今年4月，16至19歲年齡層近34%有工作。相比之下四年前為30%(新冠疫情爆發前的最後一個夏季)。據勞工部資料，現在每人平均約有1.6個職缺。

緬因Funtown Splashtown遊樂園的總經理哈欽森(Cory Hutchinson)表示，每周開放七天的話沒有足夠人手，今年夏季每周只開放六天，且關門時間從晚上9時提前到6時。

緬因州林肯學院(Lincoln Academy)高三生盧卡斯(Maxen Lucas)從15歲開始就在夏令營洗碗打工，也做過園丁、雜貨裝袋等，他說年輕人現在可以更挑剔，因為疫情過後大家的報酬都比較高。

青少年常選的打工地點如餐廳、零售商和遊樂園，今年4月時薪比去年上漲約5%；在疫情之前，這些行業的時薪每年成長率通常低於3%。

除了加薪來吸引年輕人打工，工時、年齡限制也漸放寬。如新澤西州因沿海觀光區的遊客爆量，去年通過一項法律允許16、17歲的青年夏季每周工作時限從40小時提高到50小時。

威斯康辛州議員正在通過一項提案，允許14歲青年在酒吧和餐廳侍送酒精飲料；愛阿華州日前也立法允許16、17 歲青年在餐廳送酒水，並延長未成年人的工作時間。

一些家長讚賞更寬鬆的法律，新州56歲的莎莉‧盧瑟福(Sally Rutherford)說，這讓她17歲的兒子變得更獨立和負責任。

另一方面，兒童福利倡議人士者卻擔心保護未成年人的限制消退。

經濟學者表示，還有其他方法可以不增加青年負擔並解決勞動力短缺，也就是允許更多合法移民。來美國暑期打工的海外青年在疫情期間急劇下降，去年美國簽發近28萬5000個夏季打工旅遊簽證，低於疫情前約35萬個，雖然人數正在回升但未完全恢復。

疫情 樂園 新澤西州

上一則

房價跌勢「前所未見」 舊金山年跌22萬元

下一則

招工速度紅州勝藍州 卻未轉化成「就業機會」加速成長

延伸閱讀

求職難…54歲農民工父親滿屏信息沒回音 看哭女兒

求職難…54歲農民工父親滿屏信息沒回音 看哭女兒
CNN民調：53%共和黨選民支持川普 26%挺德桑提斯

CNN民調：53%共和黨選民支持川普 26%挺德桑提斯
德桑提斯宣布參選2024 推特直播頻斷線 川普陣營：好慘

德桑提斯宣布參選2024 推特直播頻斷線 川普陣營：好慘
德桑提斯推特宣布參選 直播頻斷線 川普陣營譏嘲：好慘

德桑提斯推特宣布參選 直播頻斷線 川普陣營譏嘲：好慘

熱門新聞

中國的新冠疫情似又再起。圖為日前在西安舉行中亞峰會時，記者排隊作核酸檢測。（歐新社）

新冠變種XBB狂襲中國 周確診恐上看6500萬例

2023-05-26 14:37
美債如果發生技術違約(technical default)，數百萬民眾將受到衝擊。圖為美國國會。(路透)

債務違約誰將首當其衝？專家：社安金、退休軍俸領取者

2023-05-24 11:47
根據兩黨達成的債限預算協議，白宮同意有關照顧退伍軍人的福利預算，在2024年預算凍結，不會刪減。圖為華府陸軍國民兵沃夫28日向參加國殤日遊行的「滾動不息」的機車隊伍致敬。(美聯社)

債限協議6關鍵 擴大領福利者工作規定 具指標意義

2023-05-29 14:35
圖為紐約大學畢業生互相拍照留念。(本報資料照片／記者許君達攝影)

畢業季求職難 哈佛生花9個月、提交逾百申請才獲工作

2023-05-22 11:30
商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）。（Getty Images）

商務部長雷蒙多：不會容忍中國封殺美光

2023-05-27 16:02
蓋洛普最新民調顯示，由於通貨膨脹，全國家家戶戶面臨的經濟壓力越來越大。圖為顧客在新澤西州沃爾瑪結帳。(美聯社)

通膨居高不下…1家4口年收入不到8.5萬 恐難以糊口

2023-05-28 12:35

超人氣

更多 >
金山華埠餅店員工 遭人4刀狂捅 店東見義勇為

金山華埠餅店員工 遭人4刀狂捅 店東見義勇為
深海魚被撈起「突噴出腸胃」慘死 內臟全吐光 漁夫都看傻

深海魚被撈起「突噴出腸胃」慘死 內臟全吐光 漁夫都看傻
黃仁勳：今晚想直奔夜市吃這兩樣

黃仁勳：今晚想直奔夜市吃這兩樣
債限協議6關鍵 擴大領福利者工作規定 具指標意義

債限協議6關鍵 擴大領福利者工作規定 具指標意義
章子怡搭廉航被偶遇 簡樸穿搭暗藏「奢華亮點」

章子怡搭廉航被偶遇 簡樸穿搭暗藏「奢華亮點」