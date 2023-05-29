土耳其大選 掌權21年厄多安勝出 將再執政5年

土耳其總統大選28日舉行第二輪投票，現任總統厄多安取得連任，繼續執政到2028年。圖為厄多安28日勝選後在總統府向支持者致意。(美聯社)

土耳其 28日舉行總統大選第二輪投票，根據99%計票結果，現任總統厄多安 (Recep Tayyip Erdogan)以52%得票率，擊敗主要對手基里達歐魯(Kemal Kilicdaroglu)48%得票率，獲得再執政到2028年的五年任期。土耳其選舉委員會已證實厄多安當選連任，不過69歲的厄多安繼續面臨高通膨經濟壓力與強震災後重建等諸多挑戰。

厄多安在首都安卡拉((Ankara)總統府外，對數十萬支持群眾表示，「今天唯一的贏家是土耳其」，並承諾在土耳其建國百年之際，繼續努力，以迎接土耳其第二個百年、即「土耳其世紀」的來臨。

由在野六黨共同支持的候選人基里達歐魯在「共和人民黨」總部，發表演說表示，「我們將繼續站在這場戰鬥最前線，直到真民主在我們國家實現。」並指控厄多安濫用國家資源投入總統大選，「是有史以來最不公正」，強調人民已表明「排除所有壓力也要改變獨裁政府」的堅定立場。

不過厄多安勝選，同時獲得俄羅斯和烏克蘭 歡迎。俄羅斯總統普亭表示厄多安連任，顯示土耳其多數支持「加強國家主權和奉行獨立外交政策」；烏克蘭總統澤倫斯基則希望兩國建立「強化歐洲安全與穩定」的夥伴關係；拜登總統也期待「(土耳其)身為北約(NATO)成員國繼續在雙邊問題上共同努力，共同因應全球挑戰。」

土耳其總統大選28日舉行第二輪投票，現任總統厄多安取得連任後，在伊土坦堡的官邸前向支持者表達謝意，共同迎接土耳其第二個百年。(Getty Images)

由於厄多安政府否決瑞典加入北約，加上向俄羅斯採購飛彈防禦系統，而被排除於美國主導的戰機計畫外，但土耳其允許烏克蘭借道其邊境出口穀物，避免全球糧食危機，仍受到國際社會讚揚。

厄多安此次獲得保守派選民支持，就在於他除了提升伊斯蘭信仰在土耳其國內的形象，並大幅提高土國在世界政治舞台的影響力。但反對者指責厄多安採取許非常規經濟政策，導致國內通膨飆漲，引發經濟危機，更不滿厄多安政府對於造成5萬多人死亡的強震救災行動過於緩慢。

厄多安2003年出任總理首度當權，2014年成為總統，隨後在2017年以微小優勢，贏得廢除議會治理制的公投，將總統職位從原本儀式性角色，轉化為實質的政治核心，並在2018年重新當選，今年連任成功將執政至2028年。