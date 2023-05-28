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雷蒙多：美國不會容忍北京封殺美光

記者胡玉立／綜合報導
商務部長雷蒙多(前左二)27日表示，美國「不會容忍」中國封殺美光科技，並正與盟國密切合作，以應對這種「經濟脅迫」。(Getty Images)
商務部長雷蒙多(前左二)27日表示，美國「不會容忍」中國封殺美光科技，並正與盟國密切合作，以應對這種「經濟脅迫」。(Getty Images)

美中晶片戰進一步升溫。兩天前才會晤過中國商務部長王文濤的美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)27日表示，美國「不會容忍」中國封殺美光科技(Micron Technology, Inc.)晶片，正與盟國密切合作，應對這樣的「經濟脅迫」。

雷蒙多是在美國主導的印太經濟框架(Indo-Pacific Economic Framework，IPEF)貿易部長會議結束後的記者會上，發表上述強硬立場。

她說，美國「堅決反對」中國對美光採取的行動；「這是在沒有任何事實依據下針對一家美國公司，我們認為這擺明了就是經濟脅迫，我們不會容忍，也不認為它會成功」。

美光科技是美國最大晶片製造商。中國網路監管機構「中國國家網路信息辦公室」(網信辦) 21日宣布，美光科技未通過其網路安全審查，要求中國關鍵資訊基礎設施的運營商立即停止採購美光產品。

美正與盟國合作 應對中國經濟脅迫

雷蒙多指出，中方封殺美光的決定，是七大工業國家(G7) 領導人同意採取新作法反擊中國經濟脅迫之後的第二天做出。她表示，「我們正與夥伴密切合作，應對此具體挑戰以及所有關於中國非市場性做法的挑戰」。

雷蒙多25日與來美訪問的王文濤會談時，也曾提出有關美光的問題。

雷蒙多27日在記者會中還指出，IPEF有關供應鏈和其他重要談判協議，將與美國投資520億元的晶片法案(CHIPS Act)保持一致，以加強促進美國半導體生產。美國歡迎IPEF內的國家的企業參與晶片法案投資，希望日本、南韓、新加坡等地的企業參與。

美中兩國自2018年以來持續進行貿易戰，雙方都對彼此的商品徵收關稅。美國政府努力採取措施試圖減少對中國技術的依賴，並鼓勵盟友也這麼做。美國、日本、印度和澳洲3月發起的四方技術倡議(Quad Tech Initiative)，目的即在減少關鍵技術方面對中國的依賴。中方則在3月對美光在中國銷售的產品啟動網路安全審查，以此反制。

中國封殺美光晶片，只是一系列舉措中的最新行動；這些舉措引發人們對其意圖的擔憂。美國及盟友將在未來幾個月密切關注中國行動，觀察它是否繼續使用經濟脅迫來實現其目標。

晶片 雷蒙多 投資

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